Bundesfeier 2021 in Sempach abgesagt

1. August Trotz Lockerungen: Auch in diesem Jahr gibt es in Sempach keine Bundesfeier Die Bundesfeier in der Stadt Sempach wurde für dieses Jahr erneut abgesagt. Grund sind die Corona-Schutzmassnahmen des Bundes. 14.07.2021, 08.57 Uhr

Hier findet 2021 keine Bundesfeier statt: Städtli Sempach. Archivbild: Manuela Jans-Koch

Obwohl die Corona-Einschränkungen in den letzten Wochen stetig gelockert wurden, wurde die Bundesfeier auch für dieses Jahr abgesagt. Das teilt die Stadt Sempach am Mittwochmorgen mit. Grund: Die Vorgaben des Bundes sowie des Kantons Luzern zur Einhaltung der aktuellen Regelungen in Bezug auf Veranstaltungen seien nach wie vor sehr strikt: