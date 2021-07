10 Jahre Swisspor-Arena Ehemaliger Stadtluzerner Baudirektor: «Einmal stand ich kurz davor, die Verhandlungen abzubrechen» Die Swisspor-Arena hat mehrere Väter. Einer von ihnen ist der damalige Stadtluzerner Baudirektor Kurt Bieder (FDP). Er erinnert sich zurück an die intensive Realisationszeit. Hugo Bischof 31.07.2021, 05.00 Uhr

Kurt Bieder (FDP), Baudirektor der Stadt Luzern von 2000 bis 2012, hat den Bau der Swisspor-Arena aus nächster Nähe miterlebt und mitgeprägt. Als er Stadtrat wurde, sei der FCL «finanziell kurz vor dem Absturz gestanden», erinnert er sich:

«Das hat die Verhandlungen sehr schwierig gemacht.»

Das FCL-Nachlassverfahren habe glücklicherweise zu einem guten Ende geführt werden können, auch dank Jules Häfliger, FCL-Präsident von 2001 bis 2002: «Er hat es geschafft, den FCL wieder zu einem verlässlichen Verhandlungspartner zu machen.»

Kurz vor dem ersten Spiel in der Swisspor-Arena (von links): Romano Simioni, Walter Stierli und Kurt Bieder.

Bild: Mischa Christen (Luzern, 27. Juli 2011)

Die Forderung nach einem neuen FCL-Stadion sei seit den späten 1980er Jahren immer wieder aufgetaucht, sagt Bieder, der heute ein Büro für Mediation und Konfliktbewältigung führt. 2004 habe ihn der spätere FCL-Präsident Walter Stierli gebeten, die Stadionpläne zu forcieren. «Ihr als FCL steht nun selber auch in der Verantwortung», habe er ihm geantwortet. «Nur auf der Basis eines Zusammenwirkens zwischen Privaten und der Stadt sind die Stadionvisionen umsetzbar. Beide Seiten müssen sich finanziell engagieren und Risiken eingehen.»

Erste Frage lautete: Wo soll das neue Stadion gebaut werden?

Stierli sorgte als Vertreter der SVP im Stadtparlament dafür, dass die Stadion-Idee aufs politische Parkett kam. Auch der Stadtrat musste sich damit nun enger beschäftigen. «Die erste Frage war: Wo soll das neue Stadion entstehen», sagt Bieder. Das Projekt eines Waldstadions, auf dem Stierlis Vision zunächst beruhte, hätte südöstlich des alten Stadions, auf der Zihlmatt, gebaut werden sollen. Die externe Metron-Studie kam dann zum Schluss, dass die Allmend durch einen gleichzeitigen Ausbau der Messe und des Stadions übernutzt würde. Man solle eines von beiden auslagern. Es kam anders, wie wir heute wissen: Die Swisspor-Arena steht ungefähr dort, wo die alte «Allmend» war; die Messe erhielt eine topmoderne Infrastruktur in unmittelbarer Nähe.

«Ist Profifussball eine städtische Aufgabe? Gehört er zum Service Public?» Auch solche grundsätzlichen Fragen seien damals diskutiert worden, sagt Bieder. Das Anliegen, dem FCL zu einer zeitgemässen Infrastruktur zu verhelfen, habe im Stadtrat schliesslich Zustimmung gefunden. Die Stadtregierung habe sich gesagt:

«Der FC Luzern ist für die Identität unserer Region von grosser Bedeutung.»

Schnell sei auch klar geworden: «Eine Auslagerung ist nicht möglich, weder die Messe noch das Stadion lassen sich an einem anderen Ort realisieren.» Dann sei zusätzlich der Druck der Fussball-Liga angesichts des veralteten Stadions gekommen: «Dem FCL drohte der Entzug der Lizenz für die oberste Liga.»

Wohntürme sollten 134 und 109 Meter hoch werden

Schliesslich fand man die Zauberformel: «Ein Viertel der Allmend wird kommerziell genutzt, drei Viertel bleiben Allmend.» Sieger des Investorenwettbewerbs 2007 war das Projekt KOI der Architekten Marques/Bühler. Es sah ein neues Stadion, ein Sportgebäude mit Hallenbad und zwei Wohnhochhäuser mit einer Höhe von zunächst 134 und 109 Metern vor. Bieder:

«Wir wussten sofort: Das ist politisch heikel und wird grosse Widerstände erzeugen.»

Weil das Projekt auch grundsätzlich umstritten war, sei es umso wichtiger gewesen, «dass wir für alle Allmend-Nutzer befriedigende Lösungen ausarbeiten, für die Landhockeyaner, Leichtathleten, Stadtschützen, Boccianer und so weiter». Bei den Verhandlungen sei man an Grenzen gelangt:

«Besonders mit den Schützen haben wir den Rank lange nicht gefunden.»

Noch bis in die 2000er Jahre wurde auf der Allmend im Freien geschossen. Die Schiessstände (bis 300 Meter) befanden sich auf dem Areal des heutigen Naturerlebnisgebiets Zihlmatt. «Die Schützengesellschaft der Stadt Luzern hatte eine sehr gute Verhandlungsposition», sagt Bieder: «Ihr gehörte das Land, neben dem die Hochhäuser entstehen sollten. Und das Schiessen im Freien war zonenkonform.» Es war schnell klar: «Ohne Einwilligung der Schützen geht gar nichts. Und wenn die Wohnhochhäuser nicht gebaut werden können, ist das ganze Projekt gestorben.» Dank Vermittlung des früheren Korpskommandanten Beat Fischer und von alt Regierungsrat Ulrich Fässler sei es zu einer «beidseits befriedigenden Lösung gekommen», sagt Bieder.

Schliesslich hätten beinahe alle Allmend-Nutzer bedient werden können, so Bieder: Die Landhockeyaner etwa erhielten eine neue Heimat im Utenberg, die Boccianer ein modernes Bocciadromo, die Schützen eine topmoderne Schiesshalle – als Kompensation dafür, dass ihre Outdoor-Schiessstände aufgehoben wurden. Einzig der Pferderennsport blieb auf der Strecke. «Es war ein Quantensprung für fast alle Sportarten», sagt Bieder. Entscheidend für das Gelingen des Gesamtprojekts Sportarena Allmend sei auch die strikte Trennung in die drei Betriebsteile Stadion, Sportgebäude mit Hallenbad und Hochhäuser gewesen, da diese unterschiedlich intensiv genutzt werden. Er sagt:

«Wenn man das alles ineinander verschachtelt hätte, wäre das betrieblich sehr problematisch geworden. Die Investoren und die Architekten brachten das gemeinsam wunderbar hin.»

Lob für die vielen Partner, die zum Gelingen beigetragen haben

Sehr viele Partner hätten zum Gelingen des Megaprojekts beigetragen, angefangen mit dem Luzerner Architekten-Duo Daniele Marques und Iwan Bühler, «die ein bahnbrechendes Projekt ausarbeiteten». Zudem, so Bieder, «hatten wir bei der Stadt von Anfang an ein super Team». Er nennt stellvertretend für viele Ruedi Frischknecht, Leiter Stadtentwicklung, den leider früh verstorbenen Beat Heggli, Chef Immobilien, sowie Hans-Peter Balmer und Andreas Glanzmann, «die in den Verhandlungen mit den Investoren die Interessen der Stadt sehr gut vertreten haben». Stadtarchitekt Jean-Pierre Deville habe einen vorbildlichen Investorenwettbewerb entwickelt, «der in der Schweiz erstmalig war». Rosie Bitterli, Chefin Kultur und Sport, habe darauf geschaut, dass alle Allmend-Nutzer fair behandelt wurden.

CS sei ein «verlässlicher Partner» gewesen

Die CS Anlagestiftung, die als Investorin wirkte, sei eine verlässliche Partnerin gewesen, betont Bieder. Auch Toni Bucher von der Generalunternehmung Eberli habe «einen ausgezeichneten Job gemacht». Innert dreier Monate habe man die Baubewilligung erteilen können – «das ist angesichts der Komplexität des Gesamtprojekts rekordverdächtig». Lief letztlich also alles reibungslos? «Schon nicht ganz», sagt Bieder und schmunzelt: «Einmal stand ich kurz davor, die Verhandlungen abzubrechen und das Projekt aufzugeben». Worum es dabei konkret ging, verrät er nicht:

«Das ist ja auch egal, letztlich ist alles aufgegangen.»