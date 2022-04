100-Jahr-Jubiläum Früher Emmen-Center, heute Seetalplatz: So setzt sich der Gewerbeverein für Emmer KMU ein Gegründet als Reaktion auf linke Arbeitervereine und zur Stärkung des bürgerlichen Gewerbes, feiert der Gewerbeverein Emmen heuer sein 100-jähriges Bestehen – pandemiebedingt mit Verspätung. Beatrice Vogel Jetzt kommentieren 02.04.2022, 05.00 Uhr

Er ist mit über 300 Mitgliedern einer der Grössten im Kanton Luzern und hat eine lange Tradition: Der Gewerbeverein Emmen feiert – mit pandemiebedingter Verspätung – sein 100-jähriges Bestehen: Am Donnerstag war die Jubiläumsfeier anlässlich der 101. Generalversammlung auf dem Motorschiff «Diamant» auf dem Vierwaldstättersee. Rund 190 Personen nahmen an dem Anlass teil, der durch den Emmer Comedian Sergio Sardella begleitet wurde.

Der Gewerbeverein Emmen (GVE) wurde am 3. Februar 1920 im Gasthaus Adler gegründet. Vereinspräsident Christian Näpflin sagt:

«Das Ziel, sich gemeinsam den Herausforderungen in der Gemeinde zu stellen, hat sich in den hundert Jahren nicht verändert.»

Das Motto «Gemeinsam stark» steht heute für diese Grundhaltung. Zur Beziehungspflege der Gewerbetreibenden organisiert der GVE regelmässig Anlässe, neben der GV etwa Ausflüge, Betriebsbesichtigungen oder Vorträge zu Fachthemen.

Im Gasthaus Adler wurde der Gewerbeverein Emmen gegründet. Bild: Pius Amrein (Emmenbrücke, 7. Oktober 2021)

Der Verein ist breit aufgestellt, die Mitglieder – grösstenteils KMU – stammen aus allen Bereichen vom Handwerk bis zur Dienstleistung. Anders als beim einiges jüngeren Emmer Wirtschaftsforum, zu dessen Mitgliedern eher die grossen Industrie- und Dienstleistungsbetriebe zählen und das seine Mitglieder per Berufung auswählt, kann sich jedes Unternehmen mit Bezug zu Emmen im Gewerbeverein vernetzen. Wobei es zwischen den beiden Organisationen auch Überschneidungen und Austausch gibt.

Angst vor dem Shoppingcenter

«Grundsätzlich», sagt Näpflin, «setzen wir uns für attraktive Rahmenbedingungen für das Gewerbe ein.» Die Themen, welche die Mitglieder beschäftigen, seien seit der Gründung des GVE in etwa die gleichen geblieben: Standort (wo kann sich Gewerbe entwickeln, vergrössern, ansiedeln), Verkehr und Parkplätze, Konkurrenz. «Als beispielsweise das Emmen-Center gebaut wurde, gab es Bedenken bei den Geschäftstätigen an der Gerliswilstrasse, dass die Kundschaft verloren geht», erzählt Näpflin. Heute beobachte der Gewerbeverein etwa die Entwicklung am Seetalplatz mit Spannung.

Der GVE hat einen Sitz in der Ortsplanungskommission und tauscht sich regelmässig mit dem Gemeinderat aus. «Für uns ist sehr wichtig, dass wir die Gemeinde für unsere Anliegen sensibilisieren können», so Näpflin. «Deswegen freuen wir uns sehr, dass die Wirtschaftsförderung ausgebaut werden soll.» Politisch verhält sich der GVE laut Christian Näpflin eher zurückhaltend. Mitglieder, die für politische Ämter kandidieren, werden aber unterstützt. Darüber hinaus engagiert sich der Gewerbeverein gesellschaftlich für nicht kommerzielle Projekte in der Gemeinde. Zu erwähnen ist hier der Verein Weihnachtsbeleuchtung, der unter anderem von Mitgliedern des GVE gegründet wurde.

Der Gewerbeverein Emmen hat schon mehrere Gewerbeausstellungen organisiert. Im Bild: Aufbau des Standes des Flugplatzkommandos an der Gewerbeausstellung 2009. Archivbild LZ

Antwort auf die Gründung von Arbeitervereinen

Die Entwicklung, die zur Gründung des Gewerbevereins Emmen führte, begann am Anfang des 20. Jahrhunderts. Damals wuchs die Gemeinde Emmen stark. Neben Fabrikarbeitenden waren unter den Zuzügern auch Gewerbetreibende, die Emmenbrücke als vielversprechenden Geschäftsstandort wählten, heisst es in der Geschichte der Gemeinde Emmen von Beatrice Schumacher: «Viele erwarben Eigentum und liessen sich, im Gegensatz zu den Arbeiterinnen und Arbeitern, eher langfristig nieder.» Anfang der 1920er-Jahre gründeten sie zahlreiche bürgerliche Vereine in Emmen, «im Kontrast und vielleicht auch als Antwort auf die Gründungswelle von Arbeitervereinen vor 1914» – darunter auch den Gewerbeverein Emmen.

