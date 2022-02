Die Krienser Galli-Zunft wird 100-jährig

Fasnacht Zu Beginn mussten sich die Krienser Zünftler noch siezen: Galli-Zunft feiert heute ihr 100-jähriges Bestehen Die Galli-Zunft feiert vorerst im kleinen Kreis – das grosse Fest inklusive Umzug wurde wegen Corona in den September verschoben. Stefan Dähler Jetzt kommentieren 22.02.2022, 05.00 Uhr

Sie ist bekannt für die Durchführung der Fasnacht, der Samichlausbesuche oder die Förderung des Geisslechlöpfens und Maskenschnitzens – die Krienser Galli-Zunft. An von ihr organisierten Anlässen geht es entsprechend gesellig und fröhlich zu und her. In den Anfangszeiten war der Umgang aber noch förmlicher. Bis 1937 sei es Sitte gewesen, dass sich Zunfträte per Sie ansprechen, ist der Website der Galli-Zunft zu entnehmen.

Der erste Galli-Zunftrat im Jahr 1922. Oben (von links): August Kaufmann, Xaver Heggli, Josef Theiler. Unten (ebenfalls von links): Julius Eigensatz, Louis Meier, Zunftmeister Josef Gilli, Franz Steffen, Josef Stöckli. Auf dem Bild fehlt Josef Schütz. Bild: Galli-Zunft

Gegründet wurde diese am 22. Februar 1922. Gemäss der Zunftchronik aus dem Jahr 1997 gehen die ersten Bestrebungen, eine Brauchtumsgesellschaft zu gründen, noch weiter zurück. Bereits 1912 wurde ein Fasnachtsumzug in Kriens durchgeführt. Der Gewinn sollte für den Aufbau einer Zunft verwendet werden. Doch der Erste Weltkrieg sowie die sozialen Kämpfe und Krisen «zerrütteten das fröhliche und gesellige Leben auch in Kriens», heisst es in der Chronik.

Zu Beginn waren auch Frauen dabei

Nach dem Krieg wurde die Idee wieder aufgenommen und 1922 in die Tat umgesetzt. Als Kollektivmitglieder waren mehrere lokale Organisationen an Bord: Alpenclub, Feldmusik, Männerchor, Gewerbeverein, Orchesterverein, Schützengesellschaft, Veloclub, Turnverein und Arbeitermännerchor. Zu den Gründungsmitgliedern gehörten übrigens auch Frauen, erst seit dem Zweiten Weltkrieg ist die Galli-Zunft Männern vorbehalten. Wie es dazu kam, ist nicht schriftlich festgehalten.

Viel zu reden gegeben habe anfangs der Name, der in kirchlich-konservativen Kreisen als Entweihung des Kirchenheiligen Gallus empfunden worden sei. Er gehe aber gar nicht auf diesen zurück, sondern auf den früheren Gemeindeammann Gallus Rüttimann, genannt «Muurgalli». Er galt als erster Maskenschnitzer und habe im 19. Jahrhundert viel zum Brauchtum in Kriens beigetragen.

Der erste Zunftmeister war auch Gemeindeammann

Der erste Zunftmeister war mit dem liberalen Josef Gilli ebenfalls ein Gemeindeammann. Eng verbunden war die Zunft zudem mit der Transportfirma Heggli, mehrere Heggli-Sprösslinge übernahmen seit der Gründung wichtige Aufgaben. Ein weiteres bedeutendes Mitglied war Seppi Zust, der ehemalige Wirt des Restaurants Linde war 16 Jahre lang Zunftmeister (bei der Galli-Zunft gleichbedeutend mit dem Präsidenten). Seit 1949 gibt es auch noch den Gallivater, den alljährlich wechselnden obersten Repräsentanten der Zunft und Schirmherr der Krienser Fasnacht.

Der aktuelle Gallivater Markus Hartmann mit seiner Frau Susann Hartmann bei dessen Inthronisation im Stadion Kleinfeld. Bild: Nadia Schärli (Kriens, 15. Januar 2022)

Im Verlauf der Jahre weitete die Zunft ihre Aktivitäten aus, übernahm auch karikative Aufgaben wie die Bescherungen und Besuche in Pflegeheimen oder die Terminkoordination der Anlässe für Krienser Vereine. 1968 folgte ein wichtiger Schritt mit dem Bau des Zunfthauses an der Wichlernstrasse. Einen Teil des Grundstücks erhielt die Zunft von alt Gallivater Josef Schryber als Schenkung, weiter konnte das Projekt aus dem Erlös eines grossen Volksfests und dank Spenden realisiert werden. Das Gebäude beinhaltet heute ein Zunftlokal, das Archiv, eine Ausstellung zum Krienser Brauchtum sowie Wohnungen.

Eigene Halle dank Spenden und Frondienst

1998 folgte die Eröffnung der Galli-Halle an der Himmelrichstrasse. Das Land dafür erhielt die Zunft von der damaligen Gemeinde im Baurecht. Errichtet werden konnte die Halle dank Spenden und Frondienststunden von Zünftlern im Wert von schätzungsweise 500'000 Franken, sagt Erwin Schwarz, OK-Präsident der Jubiläumsaktivitäten. Von dort aus starten jeweils die Samichlausgruppen zu den Familienbesuchen, für den Fasnachtsumzug können Vereine die Halle für den Wagenbau nutzen.

Und wie sind die Aussichten für die Zukunft? «Um unseren Nachwuchs steht es sehr gut», so Erwin Schwarz. «So durften wir im Jahr 2020 vor der Pandemie neun Neuzünftler aufnehmen und auch im Jahr 2021 mit dem Gallivater Markus Hartmann konnten wir nochmals sieben Neuzünftler in der Zunft begrüssen.»

Auch für die kommenden Jahre seien die Aussichten sehr positiv. Voraussichtlich ab 2023 will die Galli-Zunft neben Maskenschnitz- oder Geisslechlöpf-Kursen neu auch Fasnachtskleider-Nähkurse für original Krienser-Bööggenfiguren durchführen. Ist denkbar, dereinst auch wieder Frauen aufzunehmen? Schwarz:

«Denkbar ist alles. Wir sehen zurzeit aber keinen Anlass, dass die Galli-Zunft nicht eine Männerzunft bleiben sollte.»

Umzug wegen Corona in den September verschoben Wie schon 2021 findet auch im Jubiläumsjahr am Güdisdienstag in Kriens kein Fasnachtsumzug statt. Wegen der Coronapandemie entschied die Galli-Zunft Anfang Januar, diesen auf den 4. September zu verlegen. An diesem Wochenende sind auch weitere Jubiläumsfeierlichkeiten geplant. Dabei bleibt es trotz der nun erfolgten Lockerung der Massnahmen, sagt Erwin Schwarz, OK-Präsident der Jubiläumsaktivitäten. Der Wagenbau in der engen Galli-Halle habe mit den damaligen Schutzmassnahmen nicht stattfinden können, zumal nicht alle Wagenbauer geimpft seien. Es ist übrigens kein Novum, dass ein Fasnachtsumzug aus gesundheitspolitischen Gründen abgesagt wird. 1939 war dies bereits wegen einer Maul- und Klauenseuche der Fall, wie der Zunftchronik zu entnehmen ist. Der Umzug im Herbst werde etwas anders daherkommen. «Voraussichtlich wird es eine Mischung aus Brauchtums-, Fasnachts- und Jubiläumsumzug geben», so Schwarz. Details seien noch nicht bekannt. Das eigentliche Jubiläum am 22. Februar werde man «zunftintern» feiern. Um exakt 19.22 Uhr werde zudem beim Kreisel Anderallmend bei der Krauerhalle ein Schnitzer- und Maskenbaum, der das ganze Jahr auf das Jubiläum hinweist, eingeweiht.

