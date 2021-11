Sie leidet seit Kindheit an Diabetes, Insulin rettete ihr Leben

100 Jahre Insulin Diabetes-Betroffene: «Ich war stärker als die süssen Dinger» Bernadette Ineichen (70) aus Kriens-Obernau leidet seit der Kindheit an Diabetes Typ 1. Das Insulin hat ihr Leben gerettet. Hans Graber Jetzt kommentieren 13.11.2021, 05.00 Uhr

Bernadette Ineichen lebt seit ihrer Kindheit mit Diabetes. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 4. November 2021)

Es war der 4. März 1958, ein Dienstag, als das sechseinhalb Jahre alte Mädchen das Luzerner Kantonsspital verlassen durfte. Zum Abschied setzte die Krankenschwester das Kind auf eine Kommode, zog ihm ein weisses Jäckchen an und sagte dann einen Satz, der in ewiger Erinnerung bleiben wird: «Bernadettli, du darfst nun niemals mehr etwas Süsses essen.»

Mittlerweile sind gut 63 Jahre vergangen, das «Bernadettli» von einst ist jetzt eine aufgestellte und vife Frau im Rentenalter, seit bald 50 Jahren mit ihrem Mann Mark verheiratet, Mutter eines Sohnes, Grossmama von zwei Enkelinnen und «zufrieden mit dem Leben», wie Bernadette Ineichen sagt. Das mit dem «Niemals mehr etwas Süsses» hat sich nicht ganz bewahrheitet. Seit 2005 darf es ab und zu wieder eine Crèmeschnitte oder so sein. Aber es war ein langer und harter Weg bis dahin, ein Weg, der eiserne Disziplin erforderte, die auch weiterhin nötig ist und das Leben der Frau geprägt hat. Sie, die nach vielen Jahren in der Stadt seit 2007 in Kriens-Obernau wohnt, hadert aber nicht mit ihrem Los. «Es git kei Bire», sagt sie mehrfach während des Gesprächs. Die schweizerdeutsche Redensart heisst ungefähr so viel wie: Es ist, wie es ist, basta.

Zunächst nur tierisches Insulin

Bernadette Ineichen leidet seit Kindesbeinen an Diabetes Typ 1, der weit selteneren, aber auch weit einschneidenderen Form der Zuckerkrankheit. Betroffene müssen lebenslang und täglich das Hormon Insulin spritzen, damit ihr Blutzuckerspiegel nicht in die Höhe schiesst. Zunächst waren das ausschliesslich tierische Insuline (Rind und Schwein). Seit den 1980er-Jahren dominiert das Humaninsulin, das aber nicht aus menschlichen Bauchspeicheldrüsen stammt, sondern synthetisch hergestellt wird.

Wie seinerzeit bei «Bernadettli» ist es recht typisch, dass sich diese Diabetes-Form im Kindesalter erstmals bemerkbar macht. «Ich kann mich noch gut erinnern», erzählt Bernadette Ineichen, «mir war tagelang schlecht, ich hatte starken Durst, musste alles erbrechen, mein Gewicht war im Keller.» Am 26. Januar 1958 wurde sie mit Diabetes-Verdacht ins Kantonsspital gebracht. Die Vermutung bestätigte sich schnell. Bernadette musste lernen, wie man sich mit einer langen Nadel Rinder-Insulin in den Oberschenkel spritzt und wie man täglich seinen Urin zur Blutzuckermessung kontrolliert.

Ab den 1970er-Jahren erfolgte diese Messung mit einem Stich in den Finger beziehungsweise übers Blut. Eine strenge Diät wurde ihr verordnet. Und eben, nichts Süsses. Sie habe sich eine eigene Strategie zurechtgelegt, sagt die Frau rückblickend. Wenn sie an einer Bäckerei vorbeikam, habe sie sich alle Köstlichkeiten angesehen und gesagt: «Ich bin viel stärker als ihr kleinen süssen Dinger.» Das habe geholfen. «Ich gewann immer!».

Berufswunsch Krankenschwester blieb verwehrt

Doch es war nicht nur der Verzicht auf Guetzli & Co. Weil man sich aufgrund einer möglichen Überdosis an Insulin vor gefährlichen Unterzuckerungen – Fachwort Hypoglykämie, kurz Hypo genannt – fürchtete, durfte Bernadette nicht mit auf Schulreisen, nicht mitmachen beim Schwimmen und beim Skifahren. Die Schulferienzeit verbrachte sie zu Hause in Meggen mit Spielen, Lesen, Zeichnen, Stricken. Auch ein Welschlandjahr zum Erlernen der französischen Sprache lag wegen der Krankheit nicht drin, unerfüllt blieb später zudem ihr Berufswunsch Krankenschwester.

Bernadette Ineichen spritzt sich das nötige Insulin nach wie vor selber. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 4. November 2021)

Zum einen und anderen Hypo mit Schwitzen, Schwindel, Zittern, Herzrasen und Heisshunger ist es trotz aller Vorsicht doch gekommen. Immer wieder mal musste im Spital der Blutzucker neu eingestellt werden. Doch Bernadette Ineichen liess sich nie unterkriegen. Als junge Frau wollte sie sich nicht mehr alles verbieten lassen und nahm ihr Leben selber in die Hand. Mit ihrem Mann – übrigens eine «Fasnachtsliebe» – tanzte sie leidenschaftlich. Rock’n’Roll, Walzer, Cha-Cha-Cha. Sie lernte Tennis, Skifahren, Langlauf, ging viel auf Reisen. «Nur schwimmen kann ich bis heute nicht», lacht sie. Gegen allfällige Hypos hatte sie jederzeit ein Stück Würfelzucker dabei oder sie trank ein Cola.

Statt Krankenschwester lernte Bernadette Ineichen im Kantonsspital Pflegeassistentin. «Als ich im chirurgischen Operationssaal tätig war, wurde ich mit vielen unschönen Eingriffen konfrontiert wie etwa einer Fussamputation, die auch mir als Diabetikerin hätten blühen können.» Nach solchen Erfahrungen habe sie sich geschworen, alle Vorschriften immer strikte einzuhalten. Die berufliche Tätigkeit ihres Mannes führte sie später ins Spital Limmattal und in eine gynäkologische Praxis in Basel. Mit 39 absolvierte sie eine Bürofachschule und arbeitete fortan in diesem Bereich. «Ich habe den Wechsel nie bereut.»

Erleichterung dank technischem Fortschritt

Wechsel gab es auch bezüglich Diabetes-Therapie. Die hat in den letzten rund 15 Jahren gewaltige Fortschritte gemacht. Wer neu von der Krankheit befallen ist, muss nicht mehr im gleichen Ausmass Entbehrungen in Kauf nehmen wie Bernadette Ineichen. Und sie selbst profitiert auch noch davon. 2005 erfolgte die Umstellung auf die funktionelle Insulintherapie (FIT). Diese erfordert zwar ein häufigeres Messen des Blutzuckers, dafür kann das Insulin dosierter beziehungsweise bedarfsgerechter eingesetzt werden. Dank FIT liegt auch wieder einmal etwas Süsses drin.

Und seit Juli dieses Jahres erübrigt sich beim Messen das ständige Stechen in den Finger. Der Freestyle Libre, ein am Oberarm angebrachter Sensor, scannt den Blutzuckerspiegel fortlaufend. Das nötige Insulin spritzt sich Bernadette Ineichen nach wie vor selber, obgleich es heute auch dazu eine «automatische Version» gibt.

Bernadette Ineichen schätzt die neuen Freiheiten. Doch wie sie sich mal geschworen hat: Die Disziplin bleibt. «Als Diabetikerin achte ich darauf, möglichst nicht krank oder verletzt zu werden. Bereits emotionale Eindrücke können den Zuckerhaushalt auf den Kopf stellen.» Deshalb gilt weiterhin, dass es «ke Bire git». Das Leben kann auch mit Diabetes eine Freude sein.

«Ich bin sehr dankbar dafür, und in diesem Zusammenhang bedanke ich mich bei allen meinen Ärztinnen und Ärzten für die stets gute Betreuung und natürlich bei meinem Mann für die jederzeit gute Unterstützung.»