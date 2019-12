15-Jähriger verletzt in Rickenbach einen «Schmutzli» mit Klappmesser

Am Samstagabend gerieten zwei Jugendliche anlässlich des «Chlauseinzuges» in Rickenbach aneinander. Dabei verletzte ein 15-jähriger Albaner einen als «Schmutzli» verkleideten 17-jährigen Schweizer mit einem Klappmesser am Rücken.