15 Millionen für Bahnhofgebiet Wolhusen Das Bahnhofgebiet Wolhusen soll sicherer und für Autos, Busse und Langsamverkehr besser zugänglich werden. Die Luzerner Regierung beantragt beim Parlament zwei Sonderkredite über total 15 Millionen Franken, um eine Strasse, den Bushof und die Parkplatzanlage zu erneuern.

Strasse vor dem Bahnhof Wolhusen.

Die Kantonsstrasse vom Bahnübergang am Dorfeingang bis zum Bahnhof ist in einem schlechten Zustand. Und mit dem spitzwinkligen Abzweiger nach Ruswil und den fehlenden Anlagen für Langsamverkehr sei die Verkehrssicherheit ungenügend, schreibt der Regierungsrat. Er beantragt daher einen Sonderkredit über 11,29 Millionen Franken. Ein Kreisel soll die unfallträchtige Verzweigung ersetzen. Die Regierung lässt zudem Radstreifen, Trottoir und Fussgängerübergänge ausbauen oder neu erstellen. Auch werden Zufahrten, Park- und Vorplätze, die an die Kantonsstrasse grenzen, angepasst, die Fahrbahn ersetzt sowie Strassenentwässerung und -beleuchtung erneuert. Einen zweiten Sonderkredit über 3,845 Millionen Franken möchte die Regierung für die Umgestaltung des Bushofs und der Park-and-ride-Anlage beim Bahnhof. So würde der Güterschuppen der SBB abgebrochen und stattdessen ein Bushof für fünf Busse errichtet. Baubeginn ist ab 2020 geplant, die Bauzeit dauert zweieinhalb Jahre. (sda)