1,7 Millionen Franken mehr für Provisorium beim Schulhaus Ruopigen

Das Schulhaus Moosmatt in Luzern wird für 37,2 Millionen Franken saniert und erweitert

Wegen der erwarteten grossen Zunahme an Schülern wird die Schulanlage Moosmatt in der Stadt Luzern in den Jahren 2025 und 2026 saniert und stark erweitert. Ein Teil der Schüler wird während der Bauarbeiten in Modulbauten unterrichtet.