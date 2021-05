17. Stimmenfestival Fast schon exotisch: In Ettiswil kann jetzt der Livekonzert-Hunger gestillt werden Am 17. Stimmenfestival Ettiswil gibt es für die «Grande Dame» der rätoromanischen Volksmusik Corin Curschellas und ihr Ensemble Rondas viel Applaus. Der Anlass dauert noch bis am Sonntag. Hannes Bucher 07.05.2021, 15.13 Uhr

Endlich wieder. Dieser erleichterte Seufzer war am Donnerstagabend vor der Büelacherhalle in Ettiswil omnipräsent. Der Eröffnungsanlass für das 17. Stimmenfestival Ettiswil war angesagt. Die Vorfreude auf ein Livekonzert war den 50 Personen, die coronakonform für ihr reserviertes Eintrittsticket anstanden, ins Gesicht geschrieben. Dies vermochten auch der peitschende Regen und die Windböen draussen nicht zu trüben.

Die Verantwortlichen unter der neuen Festivalleiterin Sabrina Rohner-Troxler hatten während der letzten Monate das Programm immer wieder pandemiebedingt angepasst. Statt wie gewohnt im «Jlge»-Saal wurde der ganze Anlass wegen des Schutzkonzeptes in die Büelacherhalle verlegt. Vereinspräsident Josef Christen sagte bei der Eröffnung:

«Kultur auf dem Land ist ungemein wichtig. Wir wollten das Festival trotz widriger Umstände möglich machen.»

Treue Sponsoren trugen ihr Übriges zur Realisierung bei. Das diesjährige Programm wartet vor allem mit Schweizer Acts auf, die die Stimme vermehrt in den Vordergrund rücken. Der Eröffnungsabend selber stand im Zeichen des Rätoromanischen. Der junge Bündner Oberländer Mattiu Defuns – 2018 zum «Bündner Musiker des Jahres» erkürt – bestritt den ersten Konzertteil.

Mattiu Defuns bestritt in der Büelacherhalle den ersten Konzertteil. Bild: PD / Markus Frömml (6. Mai 2021)

Mit dem Album «Da Funs» erreichte er 2018 den elften Platz in den Schweizer Album-Charts. Sein Auftritt mit bunter Musik zum Tanzen, Träumen – immer aus tiefster Seele – war einnehmend und der Musiker überzeugte mit eindrücklicher Stimme und gerade auch mit dem Gitarrenspiel. Gerne hätte man vielleicht schon von Beginn etwas mehr Nähe zum Sänger gespürt, vielleicht noch mehr über Liedinhalte vernommen. Aber zweifellos ist der Songwriter ein begnadeter Musiker und Botschafter des Rätoromanischen.



Grosser Auftritt der «Grande Dame»

Als «Grande Dame» der rätoromanischen Musik wird Corin Curschellas bezeichnet. Mit ihrem neusten Ensemble Rodas, das sie 2016 gründete, präsentierte die vielseitige Künstlerin rätoromanische Volkslieder, traditionelle Gesänge und churerdeutsche Songs aus der eigenen Feder.

Corin Curschellas beim Auftritt in der Ettiswiler Büelacherhalle. Bild: PD / Markus Frömml (6. Mai 2021)

Es zeigte sich, die Festivalleitung hatte mit der Verpflichtung des Trios für den Eröffnungsabend eine sehr glückliche Wahl getroffen. Eine einnehmende Corin Curschellas im Verbund mit Patricia Draeger als virtuose Akkordeonistin und mit der ebenso grossartigen Cellistin Barbara Gisler machten das Konzert zu einem unvergesslichen Erlebnis. Schlicht wunderschön die Arrangements und Interpretationen der alten Volkslieder. Da geht das Gebotene dem Besucher in der Tat zünftig unter die Haut, wenn das Trio etwa das Heimweh eines ausgewanderten Zuckerbäckers musikalisch inszeniert oder wenn Corin Curschellas den «Alpruf» in eigene Worte gefasst und ausgeweitet vorträgt. Der Applaus zeigte, auch ein 50-köpfiges Publikum kann ganz gross applaudieren.

Das Ensemble Rondas mit Barbara Gisler am Cello, Patricia Draeger am Akkordeon und Singer-Songwriterin Corin Curschellas in der Ettiswiler Büelacherhalle. Bild: PD / Markus Frömml (6. Mai 2021)

Freie Plätze für Sonntag

Bis Sonntagabend dauert das Festival. Bereits ausverkauft sind der Freitag und der Samstag. Für Interessierte gibt es im Internet eine Warteliste. Für die Sonntagsveranstaltungen hat es aktuell hier noch Tickets. An der Matinee verbinden Ill und Üenzli, das Duo der gebürtigen Ettiswilerin Daniela Künzli und Jul Dillier, Mundart-Slam und Musik. Beim Schlusskonzert am Sonntagabend in der Pfarrkirche gibt es coronabedingt statt der Männerstimmen Basel zwei Frauenstimmen zu hören: Das Duo Mallory (Stimme und Gambe) macht den Festivalabschluss.



Es sei angefügt: Am Sonntagabend dürfte auch Festivalleiterin Sabrina Rohner-Troxler fertig mitgefiebert haben. Auf Distanz allerdings. Die Verantwortliche konnte zum Leidwesen aller nur per Livestream mit dabei sein. Ironie des Schicksals: Sie musste den Anlass in Coronaquarantäne verbringen.