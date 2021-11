175 Jahre «Offizier ist man das ganze Jahr» – die Kantonale Offiziersgesellschaft Luzern feiert ihr Jubiläum In der Zeit der Freischarenzüge wurde die KOG LU von Luzerner Offizieren initiiert. Am Samstag feiert sie ihr Bestehen und erhält zum ersten Mal in ihrer Geschichte eine Fahne. Salome Erni Jetzt kommentieren 26.11.2021, 05.00 Uhr

Oberst Alexander Krethlow ist Präsident der KOG LU. Bild: PD

In der Luzerner Franziskanerkirche findet am Samstagabend ein Gottesdienst der besonderen Art statt, denn die Kantonale Offiziersgesellschaft Luzern (KOG LU) zelebriert ihr 175-Jahr-Jubiläum. Zu diesem Anlass weiht der rund 340 Mitglieder starke Verein eine neue Fahne ein – «vermutlich die erste in ihrer langen Geschichte», sagt KOG-Präsident Oberst Alexander Krethlow, Geschichtsdozent an der Uni Bern. Er freut sich, dass sich die Offiziersgesellschaft bald mit einer Fahnendelegation zeigen kann: «In früheren Schlachten diente eine farbige Fahne als Orientierungszeichen. Man wusste trotz Pulverdampf, dass dort der Chef ist. Heute ist sie für viele Vereine eine wichtige Tradition geblieben.» An der Messe mit Jesuitenpräfekt Hansruedi Kleiber werden an die 120 angemeldeten Personen teilnehmen: Mitglieder der Offiziersgesellschaft, aber auch mehrere Fahnendelegationen.

Wie die Fahne aussehen wird, darf Alexander Krethlow noch nicht verraten. Nur, dass das Logo der KOG LU zu sehen sein wird. Logo: PD

Eigentlich hätten die Fahnenweihe und der anschliessende Offiziersball bereits vor einem Jahr stattfinden sollen, doch der Anlass fiel der Pandemie zum Opfer. Gegründet wurde die Offiziersgesellschaft nämlich am 11. August 1845 in einer unruhigen Zeit. Damals versuchten die beiden Freischarenzüge in den Jahren 1844 und 1845 die katholisch-konservative Luzerner Regierung zu stürzen. Unterstützt von liberalen Kantonen war ihnen die Ausrichtung der Regierung und die Berufung von Jesuiten an die höheren Schulen ein Dorn im Auge. Der danach erfolgte Zusammenschluss der katholisch-konservativen Kantone ging als Sonderbund in die Geschichtsbücher ein.

Die Gesellschaft hat Freundschaft und Austausch zum Ziel

Auch die Offiziere, die den Grundstein für die KOG LU legten, waren über die Umstände ihrer Zeit besorgt. Sie schickten eine Einladung an sämtliche Offiziere in Luzern und der Umgebung und schrieben, dass sie «von der Überzeugung beseelt» seien, dass «in gegenwärtiger Zeit eine engere Verbindung unter den Offizieren notwendig sei, und dass verschiedene Fragen, die das Militärwesen betreffen, gegenseitiger freundschaftlicher Betrachtung bedürfen». Der neue Offiziersverein würde sich wöchentlich einmal besammeln, um «mit Hinsicht auf die Bedürfnisse der gegenwärtigen Zeit das Angemessene zu beraten».

Ihrer Einladung folgten an die fünfzig Offiziere, die 1845 im Alten Casino, dem Gesellschaftshaus der Herren zu Schützen, die Offiziersgesellschaft Luzern gründeten. Der damalige und erste Präsident Franz von Elgger erlangte bereits als Generalstabschef der Luzerner Truppen gegen die Freischaren Berühmtheit. Im folgenden Sonderbundskrieg, dem Schweizer Bürgerkrieg 1847 zwischen konservativen und liberalen Kräften, hatte er dann sämtliche Truppen des konservativen Sonderbunds unter sich.

Pistolenschiessen und ein Offiziersball stehen auf dem Programm

Auch heute sei die Schweizer Sicherheitspolitik ein wichtiges Anliegen der KOG LU, denn «die Offiziere haben die Verantwortung, die Bevölkerung zu schützen», so Krethlow. Deshalb organisiert der Verein jährlich die öffentliche Veranstaltung «Chance Miliz» mit Podiumsgesprächen. Auch die Kameradschaft untereinander sei wichtig, sagt der Präsident:

«Offizier ist man das ganze Jahr, nicht nur in den vier Wochen, die man im Militäreinsatz verbringt.»

Deshalb organisiert die KOG LU für ihre Mitglieder unter anderem ein monatliches Pistolenschiessen.

Ausdruck dafür, dass in der Offiziersgesellschaft Menschen aller Offiziersränge, aller Truppengattungen und jeden Alters verbunden werden, sei zum Beispiel der jährliche Offiziersball. Denn dort werde nicht nur Walzer gespielt, sondern auch modernste Tanzmusik, verrät Krethlow. Der Jubiläumsoffiziersball am Samstag wird im Gesellschaftshaus der Herren zu Schützen unter Einhaltung der Covid-Regeln stattfinden. Dort, wo vor über 176 Jahren die Offiziersgesellschaft gegründet wurde.

