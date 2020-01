18-jähriger Autolenker verursacht betrunken und unter Drogeneinfluss in der Stadt Luzern mehrere Sachschäden Ein Autofahrer gefährdete auf seiner Fahrt durch die Stadt Luzern am Silvesterabend mehrere Passanten. Er war alkoholisiert und unter Drogeneinfluss mit dem Auto unterwegs. 03.01.2020, 10.41 Uhr

(fmü) Für einen 18-Jährigen ist das alte Jahr unerfreulich zu Ende gegangen. Er wurde von der Luzerner Polizei am 31. Dezember festgenommen, weil er um 22.10 Uhr in der Stadt Luzern ohne gültigen Führerausweis, alkoholisiert und unter Drogeneinfluss von der Dreilindenstrasse in Richtung Neustadt unterwegs war. Das schreibt die Luzerner Polizei in einer Medienmitteilung vom Freitagmorgen.