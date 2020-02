18-Jähriger fährt in Mehlsecken mit Auto frontal in einen Baum Ein Autofahrer verursachte in Mehlsecken einen Selbstunfall. Er musste mit dem Helikopter ins Spital geflogen werden. 18.02.2020, 11.00 Uhr

(fmü) Am Montagabend um 18.15 Uhr kam ein 18-jähriger Schweizer auf der Brittnauerstrasse in Richtung Langnau bei Reiden aus unbekannten Gründen mit seinem Auto von der Strasse ab. Daraufhin fuhr er frontal in einen Baum, wie die Luzerner Staatsanwaltschaft in einer Mitteilung schreibt. Der Unfall geschah kurz vor der Abzweigung «Am Berg».