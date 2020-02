20 Architekturbüros sind noch im Rennen um den Campus Horw Von 42 Generalplanerbüros haben 20 die Präqualifikation für den Architekturwettbewerb zur Erweiterung des Campus Horw geschafft. Sechs der Büros sind im Kanton Luzern beheimatet. 26.02.2020, 10.53 Uhr

Der Campus an der Technikumstrasse in Horw soll für 365 Millionen Franken ausgebaut werden. Bild: PD / Bearbeitung: Oliver Marx

(zfo) Die verbleibenden 20 Teams erarbeiten bis am 16. Juli 2020 ein Wettbewerbsprojekt mit Gipsmodell, so der Kanton Luzern in einer Mitteilung. Im Campus Horw sollen das Departement Technik & Architektur der Hochschule Luzern und die Pädagogische Hochschule Luzern unter einem Dach vereint werden (wir berichteten).