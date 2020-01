20-Jährige in Luzern auf Fussgängerstreifen angefahren und verletzt Am Freitagmorgen wurde in Luzern auf der Hauptstrasse Richtung Seetalplatz eine 20-jährige Fussgängerin angefahren, als sie über den Fussgängerstreifen gehen wollte. Sie wurde mit Verletzungen ins Spital gebracht. 17.01.2020, 15.12 Uhr

(lil) Am Freitagmorgen um 9.20 Uhr war ein 57-jähriger Autofahrer von Luzern auf der Hauptstrasse in Richtung Seetalplatz unterwegs. Er passierte die Verzweigung Fluhmühlerain und kollidierte darauf hin mit einer 20-jährigen Fussgängerin, die auf dem Fussgängerstreifen die Hauptstrasse überqueren wollte. Dies teilt die Luzerner Polizei am Freitagnachmittag mit. Der Fahrer sei zwar sofort auf die Bremsen getreten – die Frau wurde aber trotz Vollbremsung vom Auto erfasst und erlitt Verletzungen. Sie musste vom Rettungsdienst ins Spital überführt werden.