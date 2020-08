20 Jahre Besuchsdienst Innerschweiz: IV-Bezüger machen Betagten eine Freude – und gewinnen selbst mehr Lebensqualität

Der Besuchsdienst Innerschweiz (BDI) übt seit 20 Jahren eine soziale Doppelfunktion aus: Die Wiedereingliederung von psychisch Erkrankten sowie die Betreuung von hilfebedürftigen Menschen. Seit dem Jahr 2000 bietet der BDI Ausbildungskurse für IV-Bezüger an, die anschliessend als Besucher tätig sind. Es handelt sich dabei um geschützte Arbeitsplätze für Menschen mit einer psychischen oder psychosomatischen Erkrankung, die eine volle IV-Rente beziehen. Unterstützt wird die Stiftung Besuchsdienst Innerschweiz von der IV Luzern, dem kantonalen Gesundheits- und Sozialdepartement sowie von der Albert Koechlin Stiftung. Der BDI hat seinen Sitz am Wesemlinrain in Luzern. Die meisten Kunden stammen aus dem Kanton Luzern, wobei die Dienstleistung in der gesamten Innerschweiz genutzt werden kann.