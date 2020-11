Interview 20 Jahre Integrationsförderung in der Stadt Luzern: «Wir wollen Begegnungen ermöglichen» Sibylle Stolz ist seit 20 Jahren Integrationsbeauftragte der Stadt Luzern. Im Interview erklärt sie, dass auch Schweizer Integration benötigen – und wie jeder dabei mithelfen kann. Beatrice Vogel 06.11.2020, 11.55 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sibylle Stolz, Integrationsbeauftragte der Stadt Luzern, vor dem Eingang des Treffs Hello Welcome.

Bilder: Nadia Schärli (Luzern, 27. Oktober 2020)

Vor 20 Jahren hat die Stadt Luzern die Stelle der Integrationsbeauftragten geschaffen. Was war der Anlass dafür?

Sibylle Stolz: Die Gesellschaft und der Zeitgeist könnte man sagen. Vorher war Integration etwas, das die Zivilbevölkerung gemacht hat. Ende der 1990er-Jahre kam in der Schweiz die Einsicht auf, dass der Staat aktiv Integrationspolitik betreiben muss. Dies hing unter anderem mit der Wirtschaftskrise und dem Krieg im Balkan zusammen. Die Arbeitsmigranten konnte man nicht mehr zurückschicken – wie noch in den 70er-Jahren üblich – weil sie ein Aufenthaltsrecht hatten. Die Städte, die als erste betroffen waren, realisierten, dass Prävention besser ist als die Reaktion auf bereits entstandene Probleme. Auch der Kanton Luzern schuf damals die Stelle eines Integrationsbeauftragten, mit dem ich eng zusammenarbeitete.

Anfangs waren wohl vor allem die Flüchtlinge aus Ex-Jugoslawien die Hauptzielgruppe Ihrer Arbeit.

Wir waren von Anfang an für alle da, auch für Schweizer, die Integration oft genauso nötig haben. Das möchte ich betonen, weil das in der Öffentlichkeit oft nicht wahrgenommen wird. Unser Ziel ist es, das Interkulturelle zu fördern. Es geht um Zusammenleben und Verstehen, und darum, Vorurteile abzubauen. Deshalb unterstützen wir gezielt vernetzende Angebote, und nicht Herkunftsvereine, wie etwa die Centri Italiani. Diese Bubbles sind zwar sehr wichtig für die gegenseitige Unterstützung.

Unser Fokus liegt aber auf dem Brückenschlagen.

Wir wollen Begegnungen ermöglichen – was Covid-19 derzeit leider erschwert.

Aber ist Ihre Arbeit nicht auch abhängig davon, welche Bevölkerungsgruppe besonders viel Integration benötigt?

Ja, gewisse Themen werden phasenweise präsenter. Je nach Aktualität verändert sich unsere Arbeit. Anfangs gab es viele Migranten aus Bosnien und dem Kosovo. Um 2010 wanderten besonders viele Fachkräfte aus Deutschland ein. Auch sogenannte Internationals – also gut ausgebildete Einwanderer aus Übersee – wurden vermehrt ein Thema. Expats, die nur ein, zwei Jahre hier arbeiten und dann wieder gehen, gibt es in Luzern übrigens kaum. Und ab 2015 kamen die Flüchtlinge aus Eritrea und Syrien dazu. Allerdings stellen wir fest, dass die Unterschiede weniger in der Herkunft liegen, als vielmehr in der beruflichen Branche oder der Bildung. Im Alltag beschäftigen aber alle die gleichen Fragen: Wie kann ich meine Ausbildung anerkennen lassen, wo lerne ich Deutsch oder Schweizerdeutsch, wie finde ich einen Sportverein, und dergleichen.

Trotzdem dürften Schweizer andere Bedürfnisse haben als Migranten.

In ihrer Orientierung sind Schweizer selbständiger, da sie auch weniger sprachliche Hürden haben. Trotzdem müssen auch sie ein soziales Netz aufbauen, einen neuen Zahnarzt oder geeignete Einkaufsmöglichkeiten suchen. Deshalb laden wir zu unserer jährlichen Willkommensfeier alle Neuzugezogenen ein. Das wird sehr geschätzt. Und wir können dabei eine wichtige Botschaft deponieren: Engagiert euch! Angesichts dessen, dass 40 Prozent der Stadtbevölkerung in den letzten zehn Jahren zugezogen sind, sind wir auf ihr gesellschaftliches Engagement angewiesen.

Wie viele Zuzüger kommen überhaupt zur Willkommensfeier?

Ich schätze etwa zehn bis zwanzig Prozent. Um möglichst viele zu erreichen, setzen wir bewusst auf verschiedene Kanäle, online und analog. Besonders wichtig sind auch die niederschwelligen Angebote, wie etwa der Sentitreff, Hello Welcome oder das Lili Centre. Mehr als die Hälfte der Zuzüger wendet sich aber an gar kein Angebot. Das ist insofern in Ordnung, weil unser Ziel ist, dass sie sich selbstständig orientieren. Die meisten Fragen tauchen im Alltag auf. Oft können Nachbarn oder Arbeitskollegen weiterhelfen.

Am schwierigsten sind aber jene zu erreichen, die Unterstützung dringend nötig hätten, aber gar keine Zeit haben, sich darum zu bemühen.

Das bleibt unsere grösste Herausforderung.

Was tut denn Ihre Fachstelle konkret?

Operativ betreiben wir nur die Willkommenskultur und organisieren den Tag gegen Rassismus. Unsere Haupttätigkeit liegt in der Förderung von Vereinen und Integrationsprojekten. Wir beraten sie und vernetzen sie untereinander. Mit vielen haben wir eine Leistungsvereinbarung. Wir verteilen auch die Gelder – jährlich 120'000 Franken von der Stadt und 80'000 Franken von Bund und Kanton – die für Projekte und Anlässe beantragt werden können. Zudem ermöglichen wir Weiterbildung für die Engagierten der Treffs. Darüber hinaus haben wir eine Beratungsfunktion innerhalb der Stadtverwaltung. Und wir arbeiten mit verschiedenen Partnern zusammen, etwa mit der Katholischen Kirche. Diese betreibt wichtige Integrationsprojekte wie die Anlaufstelle Sans Papiers, die wir als staatliche Stelle nicht selbst anbieten können. Tatsächliche Integration leisten oft nicht wir, sondern die Schule, die Arbeit, die Nachbarschaft, das soziale Netz. Wir setzen Impulse und unterstützen.

Also entstehen die meisten Integrationsangebote auf private Initiative hin?

Ja. Das Engagement kommt in den allermeisten Fällen aus der Bevölkerung. Es sind meist Freiwillige, die einen riesigen Beitrag zur Integration leisten. Ohne sie könnten wir wenig ausrichten. Deshalb unterstützen wir sie. Das einzige von uns initiierte Projekt ist Zusammenleben Maihof-Löwenplatz, das mittlerweile aber vom Quartier getragen wird.

Zur Person Sibylle Stolz – Integrationsbeauftragte Stadt Luzern Sibylle Stolz (48) ist seit 2000 Integrationsbeauftragte der Stadt Luzern. Anfangs übte sie diese Tätigkeit allein aus, mittlerweile führt sie die Dienstabteilung Quartiere und Integration, zu der das vierköpfiges Team der Integrationsförderung gehört. Stolz studierte Ethnologie, Soziologie und Islamwissenschaften und schrieb ihre Lizenziatsarbeit über Integration in Luzern.

Kann es sein, dass Angebote irgendwann wieder verschwinden, wenn es sie nicht mehr braucht?

Die meisten Treffs entstehen aus einem Bedürfnis heraus, etwa Hello Welcome im Zuge der Flüchtlingskrise oder das Lili Centre, das von Migranten aus dem englischsprachigen Raum initiiert wurde. Sie entwickeln mit der Zeit eine breite Palette von Angeboten, die sich Bedürfnissen laufend anpassen. Da sie so dynamisch aufgestellt sind, glaube ich nicht, dass einer verschwinden wird. Allerdings können Generationenwechsel eine Herausforderung sein. Da gilt es, junge Leute für Vorstandsarbeit zu begeistern. Oft sind das Personen, die selbst vom Angebot profitiert haben. Das ist auch ein Anliegen von uns: Dass nicht das Bild entsteht, «wir Schweizer helfen den armen Flüchtlingen», was eine Bevormundung wäre. Auch die Betroffenen selbst übernehmen Verantwortung.

Welche Herausforderungen sehen Sie derzeit in Sachen Integration?

Grundsätzlich müssen wir einfach dran bleiben, etwa bei der frühen Förderung oder bei einzelnen Quartieren wie der Fluhmühle, damit diese nicht in eine Abwärtsspirale geraten. Aktuell beschäftigt uns natürlich Covid-19.

Die Massnahmen treffen Zugewanderte stark, die schon vorher am Existenzminimum lebten und prekäre Arbeitsverhältnisse hatten, etwa in der Privatpflege, als Erntehelfer, Taxifahrer oder in der Gastronomie.

Viele haben Hemmungen Sozialhilfe zu beanspruchen, weil sie befürchten, ihre Aufenthaltsbewilligung zu verlieren. Insbesondere die Treffs können diese Personen unterstützen, weshalb sie unbedingt offenbleiben müssen. Und es ist wichtig, schnell Sicherheit zu schaffen und Arbeitsplätze zu erhalten.

Was kann denn jeder einzelne für Integration tun, ohne sich gleich in einem Verein engagieren zu müssen?

Offen sein für die Mitmenschen im eigenen Umfeld, sei es am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft oder im Sportverein. Ihnen helfen, sie ermutigen, Tipps geben und nötigenfalls begleiten. Sich für das Zusammenleben interessieren und engagieren. Achtsam mit Vorurteilen umgehen. Und vor allem: Begegnung ermöglichen, aktiv auf neue zugehen und sie willkommen heissen. Wenn das alle machen, haben wir eine gute Gesellschaft. Wobei wir in der Schweiz ein hohes Niveau an Integration haben, Banlieues gibt es hier zum Glück nicht.