Umzug Horw 2022: Fasnächtler sorgen mit Umzügli für Staunen

20-Minuten-Spuk Horwer Fasnächtler sorgen mit einem illegalen Umzügli für staunende Gesichter Den offiziellen Umzug hat die Egli-Zunft schon vor Wochen abgesagt. Und doch gab's am Sonntag ein kleines Defilee - unbewilligt. Die Autofahrer nahmen's gelassen. Roman Hodel Jetzt kommentieren 27.02.2022, 18.17 Uhr

Wundersames passiert am Sonntagmittag an der Krienserstrasse in Horw. Die Guuggenmusigen Nachtheueler und Rasselbandi sowie die Egli-Zunft besammeln sich. Sogar eine Kutsche steht bereit. «Ist jetzt trotzdem ein Umzug?», fragt eine Passantin verdutzt. Eine berechtigte Frage, denn den Umzug hatte die Zunft wegen der Pandemie schon vor Wochen abgesagt. Nun, es handelt sich tatsächlich um eine Mini-Ausgabe.