200 Jahre Löwendenkmal Darum sind der Stapi und der Tourismusdirektor von Luzern in Kopenhagen zu Besuch Mit dem 200-Jahr-Jubiläum des Löwendenkmals sollen Luzern und Kopenhagen näher zusammenrücken – kulturell und touristisch. Eine neue Sonderausstellung in der dänischen Hauptstadt ist eröffnet. Niels Anner, Kopenhagen Jetzt kommentieren 03.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Däne Bertel Thorvaldsen schuf einst die Gipsvorlage für das Löwendenkmal. Dies haben mit den Feierlichkeiten des 200-Jahr-Jubiläums des Monuments zumindest in der Zentralschweiz viele mitbekommen. In Kopenhagen wiederum ist der Name Thorvaldsen den meisten Leuten ein Begriff. Denn dem Künstler ist mitten in der Stadt, gleich neben dem Parlament, ein ganzes Museum gewidmet. Doch den Zusammenhang mit dem weltberühmten Denkmal in der Schweiz kennen die wenigsten. Nun will Luzern das Jubiläum zum Anlass nehmen, um eine kulturelle und touristische Brücke nach Kopenhagen zu schlagen.

Marcel Perren (links) und Beat Züsli beim festlichen Anlass auf der Schweizer Botschaft in Kopenhagen. Bild: Niels Anner (Kopenhagen, 1. September 2021)

Die Verbindung mit Thorvaldsen sei eine ideale Gelegenheit, um in Dänemark für Luzern und die Vierwaldstättersee-Region zu werben, sagte der Direktor von Luzern Tourismus, Marcel Perren, bei einem Besuch in Kopenhagen:

«Luzern kann Däninnen und Dänen vieles bieten, das diese schätzen: ein sehr gutes kulturelles und kulinarisches Angebot, die Kombination von City, See und Bergen sowie hohe Lebensqualität.»

In Kopenhagen war auch Luzerns Stadtpräsident Beat Züsli (SP) zugegen. Er war am Mittwoch zusammen mit Perren an der Vernissage einer Sonderausstellung im Thorvaldsen-Museum, die den Fokus auf das Löwendenkmal legt. Dies spiegelt eine Ausstellung im Hans Erni Museum wider, die am 14. Oktober eröffnet wird. Züsli sprach von einer «spannenden Verbindung», auf der man aufbauen könne. Kopenhagen sei deutlich grösser, wobei Luzern auch eine grosse Vielseitigkeit aufweise, als Standort vieler KMU, höheren Bildungsstätten, internationaler Festivals; es habe «das Flair einer Grossstadt, aber mit kurzen Distanzen, immer nah an der Natur gelegen».

Festlicher Anlass in der Schweizer Botschaft

Für die Besucher aus Luzern standen auch informelle Treffen mit lokalen Politikern, Behörden und Tourismus-Vertretern auf dem Programm. Und ein festlicher Anlass auf der Schweizer Botschaft in Kopenhagen, der im Zeichen Luzerns stand. Dort sorgte das Streichtrio «Triologie», das an der Hochschule Luzern entstanden ist, für die musikalische Umrahmung des Events im Garten der Botschaft direkt am Meer. Die Hintergrundkulisse bildete auf der einen Seite ein Poster der Luzerner Seepromenade, auf der anderen Seite fuhren Container- und Segelschiffe auf dem Öresund zwischen Dänemark und Schweden.

Der festliche Anlass auf der Schweizer Botschaft. Bild: Niels Anner (Kopenhagen, 1. September 2021)

Der Holz-Pavillon wurde in Gossau (SG) gefertigt

Wasser habe ja für beide Städte eine grosse Bedeutung, sagte Botschafterin Florence Tinguely Mattli. Sie wolle mit solchen Anlässen die Schweiz in Dänemark sichtbar machen und wirtschaftliche Kontakte fördern. Unter den Gästen waren unter anderen Vertreter der Kultur- und Tourismusbranche, der Botschafter Deutschlands sowie Auslandschweizer. Die Botschafterin präsentierte im Garten einen von der Schweizerin Kathrin Gimmel, Architektin mit Büro in Kopenhagen, entworfenen und in Gossau (SG) gefertigten Holz-Pavillon. Dieser wird ein Beitrag zu den Design-Tagen in der dänischen Hauptstadt, ein Festival im September.

Der in Gossau gefertigte Holz-Pavillon. Bild: Niels Anner (Kopenhagen, 1. September 2021)

Bei dänischen Touristen gibt's noch «Potenzial nach oben»

Europäische Märkte wie Dänemark, erklärte Tourismus-Direktor Perren, seien für Luzern gerade im Zusammenhang mit Corona wichtig, weil jetzt so viele Gäste aus Übersee ausbleiben. Die Zahl der dänischen Touristen habe in den letzten Jahren zugenommen, sei aber noch im tieferen vierstelligen Bereich, «es gibt noch Potenzial nach oben». Luzern war zuletzt auch Thema einer Kampagne von Schweiz Tourismus in Skandinavien. Die Zentralschweiz wurde dabei als Destination ausgewählt, weil sie «Switzerland in a nutshell» präsentiere, also die Schweiz auf den Punkt bringe.

Über 60 Prozent der Kopenhager pendeln mit dem Velo

Für Perren und Stadtpräsident Züsli gab es am Donnerstag noch einen weiteren Programmpunkt: Das Vorbild Velostadt. Sie trafen sich mit dänischen Behördenvertretern und Velofachleuten, um mehr darüber zu erfahren, wie es Kopenhagen schafft, dass auf Stadtgebiet über 60 Prozent der Einwohner zu Arbeit oder Ausbildung radeln, und nur 12 Prozent das Auto nehmen. «Das sind beeindruckende Zahlen», sagte Züsli, doch habe Kopenhagen im Vergleich zu Schweizer Städten mit seiner Topografie und dem seit Jahrzehnten konsequent aufgebauten Netz mit Velowegen auch andere Voraussetzungen.

Hinweis: Weitere Informationen zum Thorvaldsen-Museum gibt's hier.