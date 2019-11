Föhnsturm richtet im Entlebuch grossen Schaden an – 20'000 Bäume betroffen

In der Nacht auf den 15. November führte ein Föhnsturm im Entlebuch zu heftigen Winden. In der Gemeinde Escholzmatt-Marbach und im Waldemmental sorgte der Sturm für grosse Waldschäden.

(jvf) Grosser Waldschaden im Entlebuch: Ein lokaler Föhnsturm in der Nacht auf den 15. November führte zu heftigen Winden. Besonders betroffen waren die Gemeinde Escholzmatt-Marbach und das Waldemmental in der Gemeinde Flühli. Wie die Staatskanzlei des Kantons Luzern am Donnerstag mitteilt, wurden rund 30'000 Kubikmeter Holz beschädigt, was rund 20'000 Bäumen entspreche. Zirka 90 Prozent der Schäden würden den Schutzwald betreffen. Lokal sei das Ereignis als gross einzustufen. Das genaue Ausmass des Schadens sei momentan wegen der Schneemengen in höheren Lagen aber noch unklar. Allerdings seien die Waldschäden im Vergleich mit dem Sturmtief Burglind im Januar 2018 geringer. «Burglind» sorgte im ganzen Kanton für eine Schadholzmenge von 150'000 Kubikmetern.

Folgende Bilder aus Marbach zeigen das Ausmass des Schadens:

(Bilder: PD)

Die umgekippten Bäume blockieren einige Waldstrassen und Wege. Bei den Aufräumarbeiten herrsche aber kein Zeitdruck. Ziel sei es, das Schadholz bis im Frühsommer zu räumen oder so zu behandeln, dass es nicht als Brutmaterial für den Borkenkäfer diene. Die kantonale Dienststelle Landwirtschaft und Wald plant die nötigen Massnahmen in Zusammenarbeit mit den betrieblichen Waldorganisationen. Ungeschulte private Waldeigentümer sollen aus Sicherheitsgründen keine Arbeiten selber ausführen.