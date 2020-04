2019 gab es im Kanton Luzern so viele Übernachtungen wie noch nie 2019 verzeichneten die Hotels und Kurbetriebe im Kanton Luzern rund 2,2 Millionen Logiernächte –ein neuer Rekord. 23.04.2020, 08.39 Uhr

(dvm) Wie schon 2018 sind die Übernachtungszahlen gegenüber dem Vorjahr gestiegen (+2,0%) und erreichten mit rund 2,2 Millionen Logiernächten einen neuen Höchstwert. Das Wachstum blieb jedoch leicht unter dem Durchschnitt der letzten zehn Jahre, wie das Amt für das Statistik des Kantons Luzern (Lustat) mitteilt. Schweizweit fiel das jährliche Wachstum mit einem Plus von 1,9 Prozent etwas schwächer aus als im Kanton Luzern.

Bei insgesamt 1,3 Millionen Ankünften veränderte sich 2019 die mittlere Aufenthaltsdauer in den Luzerner Hotels und Kurbetrieben gegenüber dem Vorjahr nicht und betrug wiederum 1,7 Nächte. Dieser Wert sei weiterhin tiefer gewesen als der gesamtschweizerische Durchschnitt von 2,0 Nächten, so Lustat weiter.

Während im Januar 2020 im Kanton Luzern im Vorjahresvergleich noch eine Zunahme der Logiernächte verzeichnet wurde, brachen diese im Februar ein (–8,5% im Vergleich zum Vorjahresmonat). Hauptgrund war das Ausbleiben der chinesischen Gäste, deren Zahl um rund drei Viertel zurückging.

Jede dritte Übernachtung von Gästen aus der Schweiz

Rund jede dritte Nacht wurde 2019 im Kanton Luzern von einem inländischen Gast verbracht, wie die Erhebung von Lustat weiter zeigt. In der Gesamtschweiz liegt dieser Wert bei rund 45 Prozent. Die ausländischen Gäste übernachteten rund 1,5 Millionen Mal im Kanton Luzern. Unter ihnen bildeten die US-Amerikaner die grösste Gruppe mit einem Anteil von 19,6 Prozent. Die zweitgrösste Gruppe bildeten die Gäste aus China (inkl. Hongkong) mit einem Anteil von 15,9 Prozent. Während die US-Amerikanerinnen und -Amerikaner vor allem im Juli und August den Kanton Luzern besuchten, verteilten sich die chinesischen Gäste vergleichsweise regelmässiger übers ganze Jahr.

Mit rund 1,4 Millionen Logiernächten wurden 2019 knapp zwei Drittel aller Übernachtungen im Kanton in der Stadt Luzern registriert. In der Stadt Luzern nahmen die Übernachtungen gegenüber dem Vorjahr jedoch ab (–1,2%). Mehr Gäste übernachtet haben dagegen im Agglomerationskern (+45'600 resp. +26,0%) und in der Region Sursee/Sempachersee (+22'300 resp. +19,1%).