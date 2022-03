Ziegeleipark Horw/Kriens: Rohbau der zweiten Etappe steht

207 neue Wohnungen Ziegeleipark Horw: In einem Jahr soll die zweite Etappe fertig sein Kunst am Bau, Studenten-WGs und Familienwohnungen: So sieht der Ziegeleipark ab 2023 aus. Roman Hodel 29.03.2022, 05.00 Uhr

Es geht vorwärts mit den Bauarbeiten der zweiten Etappe des Ziegeleiparks, des neuen Quartiers auf dem Areal der AGZ Ziegeleien AG in Horw und Kriens. Die rund 200 Bauarbeiter auf dem Baufeld Nord feierten am Donnerstag die Aufrichte der beiden Gebäude am Ziegeleiweg.