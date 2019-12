21. Adventsfenster: In der Metzg in Dagmersellen haben «Plattenleger» Hochsaison In unserem 21. Adventsfenster zeigen wir, wie die Willimann Metzgerei AG zur Weihnachtszeit 800 Fleischplatten fürs Fondue Chinoise vorbereitet. 21.12.2019, 05.00 Uhr

Nico Willimann beschriftet die Fleischsorten auf einer Fondue-Chinoise Platte. Bild: Manuela Jans-Koch, Dagmersellen,

20. Dezember 2019

Fein säuberlich geschnitten wird das Fleisch Scheibe um Scheibe sorgfältig auf die Platte gelegt. Die Weihnachtstage stehen vor der Tür – die Mitarbeiter der Willimann Metzg in Dagmersellen, die vor 162 Jahren gegründet wurde, haben alle Handvoll zu tun. Sämtliche Teilzeitmitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden mobilisiert, auch Überstunden fallen an. Diese Tage stehen insgesamt 50 Personen in der Metzg für die Vorbereitungen zur Verfügung. «Wir sind froh, dass so viel läuft, das ist unsere Hochsaison», sagt Nico Willimann, Junior Chef. Er arbeitet in der sechsten Generation im Familienbetrieb. «Wir bereiten über die Festtage schätzungsweise 1000 Bestellungen für unsere Fachgeschäfte in Dagmersellen und im Emmen Center vor. 800 davon sind Platten fürs Fondue chinoise.»