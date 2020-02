2200 Wohnungen bis 2028: In Sursee herrscht ein Immobilienboom Nicht nur in der Agglomeration Luzern werden kräftig Wohnungen erstellt, wie eine Analyse der Luzerner Kantonalbank zeigt. 11.02.2020, 18.30 Uhr

Blick auf Sursee. Bild: Pius Amrein (22. Juli 2019)

(avd) Ob in Kriens oder Emmen: Dass in der Agglomeration Luzern bis 2028 rund 10'000 neue Wohnungen entstehen, ist bekannt. Allerdings wachsen auch Sursee und die umliegenden Gemeinden rasant. Dies zeigt eine Analyse der Luzerner Kantonalbank. Konkret werden in den nächsten acht Jahren in Sursee, Mauensee, Knutwil, Geuensee, Schenkon, Oberkirch und Wauwil rund 3400 neue Wohnungen entstehen. Allein knapp 2200 neue Wohnungen sind in der Stadt Sursee geplant.