23 Betriebe aus der Zentralschweiz sind für den Gastropreis nominiert Zum 17. Mal wird dieses Jahr der grösste Schweizer Publikumspreis für die Gastronomie verliehen. Aus unserer Region sind 23 Lokale vertreten. 01.09.2020, 20.16 Uhr

(rem) Insgesamt 208 Betriebe haben 2020 ihre Bewerbungen für die Gastro-Awards eingereicht. Aus der Stadt Luzern sind drei Betriebe nominiert, wie die Organisatoren mitteilen: das Restaurant DaLuni in der Kategorie International und die Betriebe «Das weisse Schaf» sowie «Bierliebe & Friends» in der Kategorie Bar & Lounge.

Weiter sind im Kanton Luzern das «OX’n» in Schenkon (Trend), das Gasthaus Adler in Emmenbrücke, das Restaurant Obernau in Kriens, das «Rössli Hü» in Root (alle Kategorie Classic), das «Oana» Ebikon (Activity) sowie das «Rössli» in Escholzmatt und das «Beau Rivage» in Weggis (beide Fine Dining) nominiert.

Wer Awards erhält, wird via Onlinevoting entschieden: www.bosg.ch. Das Voting läuft bis am 18. Oktober.

