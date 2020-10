240 neue Coronafälle in Luzern, 66 in Zug – so entwickeln sich die Coronazahlen in der Zentralschweiz Seit Anfang Herbst sind auch die Zentralschweizer Kantone stärker betroffen vom Coronavirus. Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen zur Situation in den Kantonen Luzern, Zug, Schwyz, Nidwalden, Obwalden und Uri. Stefan Trachsel, René Meier Aktualisiert 30.10.2020, 16.19 Uhr

Zur Auslastung der Intensivstationen in der Schweiz finden Sie auf icumonitoring.ch (Projekt der ETH) ausführliche Angaben.

Altersverteilung der Todesfälle in der Zentralschweiz

Inhaltsverzeichnis Luzern

Zug

Schwyz

Nidwalden

Obwalden

Uri

Im Kanton Luzern sind die Neuinfektionen mit Covid-19 innert 24 Stunden um 240 Fälle angestiegen, am Donnerstag waren 356, am Mittwoch 301 und am Dienstag 244. 65 Personen befinden sich in Spitalpflege, vier mehr als gestern, davon befinden sich elf Personen auf der Intensivpflege.

Der Kanton Zug meldet 66 neue Coronafälle innert 24 Stunden, am Donnerstag waren es 66, Mittwoch 75 und am Dienstag 66. 32 Personen befinden sich in Spitalpflege, sieben mehr als gestern Donnerstag, drei davon befinden sich auf der Intensivpflege.

Der Kanton Schwyz meldet am Donnerstag 116 neue Coronafälle, am Donnerstag waren es 119, am Mittwoch 163 und am Dienstag 152.

Der Kanton Nidwalden meldet 24 neue Coronafälle innert 24 Stunden, am Mittwoch waren es 12, am Dienstag 18. Sechs Personen befinden sich in Spitalpflege, davon zwei auf der Intensivstation.

Der Kanton Obwalden meldet 19 neue Coronafälle innert 24 Stunden, am Mittwoch waren es 6, am Dienstag 35. Sieben Personen befinden sich in Spitalpflege, zwei mehr als gestern.