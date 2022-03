Die Albert Koechlin Stiftung feiert ihren 25. Geburtstag

25 Jahre Die Albert Koechlin Stiftung feiert Geburtstag – und verspricht zusätzliche fünf Millionen Franken für Projekte Am 11. März vor 25 Jahren wurde die Albert Koechlin Stiftung gegründet. Für das Jubiläumsjahr stellt die Stiftung zusätzliche Beiträge in Aussicht und lancierte ein Brettspiel. 10.03.2022, 14.22 Uhr

Die Albert Koechlin Stiftung (AKS) feiert am Freitag Geburtstag. Vor 25 Jahren wurde sie von Nachkommen des Unternehmers Rudolf Albert Koechlin, der 1859 bis 1927 lebte, in Luzern gegründet. Rund 408 unterstützte Projekte in der Innerschweiz, darunter 79 Eigenprojekte, waren Ende letzten Jahres in Bearbeitung. Damit hat die Anzahl zugenommen, 2011 umfassten die Tätigkeiten noch 91 Projekte.

Einen Rückblick auf die vergangenen Jahre will die Stiftung mit dem Brettspiel «Tour de Innerschwiiz» ermöglichen, das 25 unterstützte Projekte vorstellt. Geschäftsführerin Marianne Schnarwiler lässt sich in der Mitteilung zitieren: «Und wenn wir Menschen damit anregen, die spielerisch entdeckten Angebote auch real zu besuchen, freut uns das.»

Das Brettspiel «Tour de Innerschwiiz» gibt einen Einblick in die Tätigkeiten der Stiftung und kann online für zehn Franken bestellt werden. Bild: pd

Fünf Millionen Franken zusätzliche Mittel

Für ihr Jubiläumsjahr kündigt die Stiftung zusätzliche Projektmittel in der Höhe von fünf Millionen Franken an. Bereits lanciert ist beispielsweise ein Projekt, das Innerschweizer Nonprofit-Organisationen in ihrem digitalen Transformationsprozess mit Beiträgen unterstützt. Ausserdem beschenkt die AKS 60 soziale Einrichtungen mit einer ausserordentlichen Jubiläumsspende, seien es eine Tagesbetreuung für Demenzkranke, Arbeitsplätze für Menschen mit Beeinträchtigungen oder Unterstützung für gewaltbetroffene Kinder.

Zudem realisiert die Stiftung dieses Jahr mehrere Projekte wie einen Wettbewerb mit A-fonds-perdu-Preisgeldern für innovative Jungunternehmen. Weiter werden Baumoasen in 25 Zentralschweizer Gemeinden, ein Angebot zur Literaturvermittlung auf Rädern, Stipendien für Kunstschaffende und einen Beitrag an den Aufbau einer Innerschweizer Filmstiftung realisiert.

Die AKS hat ein vielfältiges Tätigkeitsfeld

Die AKS steht gemäss Mitteilung für Menschen in schwierigen Lebenssituationen, die Förderung von Familie und Bildung, eine lebendige Kulturlandschaft, Klein- und Mittelbetriebe sowie die Erhaltung des Lebensraums und den Schutz der Tier- und Pflanzenwelt ein. Sie verleiht Anerkennungspreise und Förderbeiträge, im Fokus stehe dabei das Gemeinwohl, so die Stiftung.

In die Tätigkeit der gemeinnützigen privaten Stiftung fliessen ausschliesslich Erträge des Stiftungskapitals. Der Stiftungsrat gewährt ein jährliches Projektbudget von 10,6 Millionen Franken. Rund zwei Drittel davon fliessen in Projekte, die die Albert Koechlin Stiftung selbst entwickelt und begleitet. Beispielsweise unterstützt die AKS Jugend-WGs, das Café Sowieso in Luzern, die Musikinstrumenten Sammlung Willisau, Begleitungen für junge Mütter, Landwirte in finanziellen Notlagen oder das Tüftelwerk. (se)