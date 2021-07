Die Stadt Luzern rüstet sich gegen das drohende Hochwasser

2500 Sandsäcke bereit So rüstet sich die Stadt Luzern für das drohende Hochwasser Wegen des erwarteten Starkregens reagiert die Stadtluzerner Feuerwehr und verbaut an neuralgischen Punkten Sandsäcke. Das weckt Erinnerungen an das Jahrhundert-Hochwasser 2005. Alexander von Däniken und Roman Hodel 12.07.2021, 18.45 Uhr

«Plätschvoll» ist das Flussbett der Reuss in der Stadt Luzern derzeit. Vom Reusswehr ist kaum mehr etwas zu sehen – es ist quasi in den Fluten verschwunden. Verantwortlich dafür sind die starken Regenfälle der letzten Tage – und eine Entspannung ist nicht in Sicht. Im Gegenteil: Die Meteorologen erwarten für die nächsten drei Tage weiteren Starkregen. Die Warn-App des Bundes, Alert Suisse, hat die Hochwasserstufe gar von 2 auf 3 erhöht. Es wird also mit einer Abflussmenge gerechnet, die nur alle 30 bis 100 Jahre vorkommt. Deshalb reagiert die Stadt Luzern nun und ergreift vorsorgliche Massnahmen, wie sie am Montag mitteilte.

Die Reuss droht über die Ufer zu treten. Video: Roman Hodel

Dutzende Feuerwehrleute sind seit Montagnachmittag dabei, an neuralgischen Stellen rund 2500 Sandsäcke zu verbauen und weitere Schutzmassnahmen zu treffen. Dazu zählen auf der Altstadtseite das Zöpfli, Unter der Egg und der Rosengartplatz, auf der Neustadt-/Kleinstadt-Seite die Umgebung des Naturmuseums sowie Teile der Bahnhofstrasse und der Platz vor der Jesuitenkirche.

Das Zöpfli wird für das allfällige Hochwasser gewappnet. Bild: Pius Amrein (Luzern, 12. Juli 2021)

Theo Honermann, Kommandant der Feuerwehr Stadt Luzern, sagt dazu:

«Wir sind zwar noch weit entfernt von einem Hochwasser wie 2005, trotzdem können wir ein Jahrhundertereignis wie damals nicht ausschliessen.»

Auch bei der Pfistergasse ist die Feuerwehr Stadt Luzern im Einsatz, um die Reuss mit Sandsäcken zu sichern. Bild: Linda Leuenberger

Massgebend für die Einschätzung der Lage ist der Pegelstand des Vierwaldstättersees. Dieser lag am Wochenende im Maximum bei 434,36 Meter über Meer. Entsprechend wurde gemäss Notfallplanung Hochwasser die Phase Gelb ausgerufen. Seit Freitag kam es da und dort zu kleineren Überschwemmungen – beispielsweise auf dem Veloweg unter den Sentibrücken der Autobahn A2:

Bild: Pius Amrein (Luzern, 12. Juli 2021)

Oder auch auf dem Fussweg bei der Reussinsel:

Bild: Pius Amrein (Luzern, 12. Juli 2021)

Inzwischen hat sich der Pegelstand zwar etwas beruhigt auf 434,31 Meter am Montagnachmittag. Doch aufgrund der Wetterprognosen rechnet Honermann mit einem Anstieg auf mehr als 434,4 Meter über Meer. Dies bedeutet Phase Orange. Deshalb hat sich die Feuerwehr am Montag mit dem Gemeindeführungsstab getroffen und die vorsorglichen Schutzmassnahmen beschlossen. Honermann betont jedoch:

«Prekär wird es erst bei einem Pegelstand von 434,9 Meter über Meer, dann rufen wir Phase Rot aus.»

Zum Vergleich: Der reguläre Pegelstand liegt bei 433,45 bis 434 Meter über Meer. Beim Jahrhunderthochwasser 2005 waren es 435,23 Meter.

Schuhe ausziehen! So hoch stand das Wasser am Grendel am 25. August vor bald 16 Jahren. Archivbild: Remo Inderbitzin (25. August 2005)

Zivilschutz berät Bevölkerung bei Schutzmassnahmen

Ziel der Verbauungen sei es, die Reuss möglichst in ihrem Flussbett zu halten. Auf keinen Fall dürfe sich das Wasser in die Stadt ergiessen. Sämtliche Anrainer habe man am Montag informiert. Hauseigentümer oder auch Ladenbesitzer, die sich vor dem drohenenden Hochwasser schützen wollen, können sich bei der Zivilschutzorganisation Pilatus melden. Diese berät die Bevölkerung und priorisiert die Anliegen.

Vorerst weniger dramatisch ist die Situation am See selber. Darüber ist Honermann froh – er sagt:

«Wenn am See das Wasser zu hoch steht, haben wir praktisch keine Chance mehr, Überschwemmungen zu verhindern.»

Denn dann drücke das Wasser unter anderem via Schächte in die Strassen. Sämtliche Liegenschaftsbesitzer würden rechtzeitig informiert, wenn sie ihre Sperren einrichten müssen – etwa im Bereich des Verkehrshauses.

So oder so schaut man im Würzenbach-Quartier mit gemischten Gefühlen in Richtung kommende Tage. Vor einem Jahr wurde das Gebiet mehrfach von schweren Unwettern heimgesucht. Gemäss Honermann hat der Kanton inzwischen weitere bauliche Massnahmen getroffen zum Beispiel beim Würzenbachstollen oder beim Gerlisbach: «Selbstverständlich kontrollieren wir sämtliche gefährdeten Gebiete gerade jetzt regelmässig.»

Im Gegensatz zu 2005 ist die Stadt diesmal für ein Hochwasser gewappnet

Trotz ungewisser und unschöner Aussichten – die Stadt Luzern ist heute gewappnet für ein Hochwasser, anders als 2005. Dies sagt Honermann auch zur Beruhigung der Bevölkerung:

«Wir haben viel genauere, auf 48 Stunden ausgelegte Prognosen und die Pegelstände können jederzeit via Internet vom Büro oder zu Hause aus eingesehen werden – das alles gab es vor 16 Jahren so nicht.»

So seien etwa die Pegelmessgeräte damals überschwemmt gewesen, zum Ablesen habe man in Boote steigen müssen. Dadurch habe man wertvolle Zeit verloren, um zu reagieren.

Wer jetzt in der Reuss schwimmt, begibt sich in Lebensgefahr

Geblieben ist die Gefahr, die von einem Hochwasser ausgehen kann. Beispiel Sentibrücken der Autobahn A2. Der Abstand zwischen diesen und dem Fluss ist auf ein Minimum geschrumpft – wer jetzt hier in der Reuss schwimmen will, begibt sich in Lebensgefahr:

Bild: Pius Amrein (Luzern, 12. Juli 2021)

Die Stadt Luzern warnt explizit davor in den sozialen Medien:

Immerhin: Die Leute halten sich daran. Dies zeigten regelmässige Patrouillen der Schweizerischen Lebensrettungsgesellschaft entlang der Reuss. Verschiedene Zugänge zur Reuss sind zudem abgesperrt – zum Beispiel beim Nordpol in Reussbühl:

Bild: Pius Amrein (Luzern, 12. Juli 2021)

Dennoch sind dort am Montag vereinzelt Schwimmer auszumachen. Laut Honermann könne man weder die ganze Reuss sperren noch kontrollieren – er sagt:

«Die Reuss ist im Moment schlicht zu gefährlich zum Baden, das müsste einem der gesunde Menschenverstand eigentlich sagen.»

Punktuelle Hangmuren und Rutschungen möglich

Die hohen Pegelstände und der erwartete Regen versetzen nicht nur die Stadt, sondern auch den Kanton Luzern in Alarmbereitschaft. So sagt Urs Zehnder, Leiter der Abteilung Naturgefahren bei der kantonalen Dienststelle Verkehr und Infrastruktur:

«Es kann zu einer kritischen Entwicklung und entsprechenden Überschwemmungen entlang des Vierwaldstättersees und der Reuss oberhalb des Reusswehrs kommen.»

Die Entwicklung werde laufend beobachtet und beurteilt. «Wir tauschen uns regelmässig mit dem Feuerwehrinspektorat aus und besprechen die Lage und deren Entwicklung mit den Partnerorganisationen. Sämtliche Feuerwehren im Kanton Luzern verfügen über Einsatzplanungen Naturgefahren und sind auf kritische Entwicklungen vorbereitet.»

Vor allem am See und an der oberen Reuss ist laut Zehnder mit Überschwemmungen zu rechnen. An der Kleinen Emme sowie den kleineren Luzerner Seen hingegen werden aktuell kaum Überschwemmungen erwartet. Wie hoch die Erdrutschgefahr ist, sei generell sehr schwer einzuschätzen. «Zurzeit wird die Situation für den Kanton Luzern hinsichtlich Rutschungen nicht als kritisch eingestuft», sagt Zehnder. Die Niederschlagssummen würden sich bisher im Kanton Luzern in Grenzen halten.

Nach einer Entspannung der Niederschlagssituation am Sonntag und Montag sind für die nächsten Tage im Kanton Luzern stärkere Niederschläge vorhergesagt. Laut Zehnder zeichnet sich noch keine Erholung ab. Damit bleibe vorerst nicht nur die Überschwemmungsgefahr, sondern steige auch das Risiko von punktuellen Hangmuren und Rutschungen. Welche Gebiete betroffen sein könnten, hänge vom Verlauf der Gewitter am Dienstag ab. Für die Umsetzung von Schutzmassnahmen sind die Gemeinden zuständig.

SGV schliesst Einstellung der Schifffahrt nicht aus

Als «angespannt» bezeichnet Michel Scheurer, Chefkapitän der Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV), die Situation für die grossen Schiffe auf dem See. So können seit Freitag keine Fahrgäste mehr transportiert werden, die im Rollstuhl sitzen. Grund: Wegen des Hochwassers sind die Stege zwischen den Häfen und den Schiffen mittlerweile so steil, dass ein sicheres Überqueren des Steges nicht mehr möglich ist. Besonders betroffen seien Elektro-Rollstühle. Nicht mehr im Einsatz ist zudem das Dampfschiff Gallia, «weil dessen Einstieg am höchsten ist», wie Scheurer sagt. Schliesslich verkehren auf dem Alpnachersee weniger hohe Schiffe als sonst, da die üblichen Kursschiffe die Achereggbrücke nicht mehr unterqueren können. Mit Sorge schaut Scheurer in Richtung kommende Tage:

«Der Wetterbericht sieht nicht gut aus – es ist daher nicht auszuschliessen, dass wir die Kursschifffahrt wegen des Hochwassers gar einstellen müssen.»

