28-jährige Rollerfahrerin verletzt sich bei einem Unfall auf der Sedelstrasse in Luzern Zwischen einem Roller und einem Auto ereignete sich auf der Sedelstrasse eine Auffahrkollision. Die Rollerfahrerin wurde ins Spital überführt. Roger Rüegger 01.04.2020, 11.38 Uhr

Im Feierabendverkehr hat sich am Dienstagnachmittag eine Rollerfahrerin bei einem Unfall verletzt. Laut Mitteilung der Luzerner Polizei prallte die 28-jährige Frau auf der Sedelstrasse in Luzern in das Heck eines Autos.