3. Adventsfenster: Nun erleuchten 200 Lichter den Laternenweg in Wauwil

1. Adventsfenster: Die Bundesplatz-Zeder erstrahlt im Weihnachtsglanz

Den Auftakt in unsere Adventsfenster-Reihe macht eine Autorin, die heuer zum ersten Mal in Luzern Weihnachten feiert. Sie deckt dabei interessante Fakten zur Herkunft des Namens «Luzern» auf - und erklärt, was es mit der «Weihnachtszeder» auf sich hat.