32-jährige Frau aus Richenthal wird vermisst

Seit Donnerstag fehlt von Bagi Reka jede Spur. Die Polizei bittet bei der Suche nach der vermissten Frau um Hinweise aus der Bevölkerung. 11.07.2020, 14.52 Uhr

Die 32-jährige Bagi Reka aus Richenthal wird seit Donnerstag vermisst.. Bilder: Luzerner Polizei

(jus) Bagi Reka verliess ihren Aufenthaltsort in Richenthal am Donnerstag, dem 9. Juli. Seither wird die 32-jährige Ungarin vermisst. In einer Mitteilung bittet die Luzerner Polizei Personen, welche Angaben über den Verbleib der vermissten Person machen können, sich unter der Telefonnummer 041 248 81 17 zu melden.