350 Deliktpunkte, 500'000 Franken Schaden – und trotzdem streitet Luzerner Treuhänderin vor Gericht Schuld ab In sieben Jahren soll die 64-jährige Angeklagte knapp eine halbe Million Franken zweckentfremdet haben. Sandra Monika Ziegler 10.06.2020, 05.00 Uhr

«Ich habe mich nicht bereichert, die Anschuldigungen weise ich zurück.» Das sagte die 64-Jährige am Montag als Schlusswort vor dem Luzerner Kriminalgericht. Stundenlang wurde über mehrfache Veruntreuung und Urkundenfälschung verhandelt.

Der Treuhänderin wird Fehlverhalten in über 350 Deliktpunkten und einen dadurch verursachten finanziellen Schaden von knapp einer halben Million Franken vorgeworfen. Die Frau ist selbstständig und war auf Mandatsbasis für die geschädigte Firma von 2005 bis 2011 tätig.

Auf Geheiss des Chefs gehandelt

Die Anschuldigungen sind happig. Beim Beweisverfahren kam es zur Überraschung. War die Angeschuldigte bei den Einvernahmen durch Polizei und Staatsanwaltschaft teils geständig, will sie jetzt nichts mehr davon wissen. Sie betont immer wieder:

«Ich habe das gemacht, was mir aufgetragen wurde.»

Der Geschäftsführer sei immer wieder zu ihr gekommen und habe gesagt: «Bitte helfen, bitte machen.» Dies, weil er Bargeld brauchte, um Handwerker, Material oder auch seinen eigenen Hausbau zu bezahlen. Die Anweisungen seien immer mündlich erfolgt, nicht schriftlich.

Weshalb der Chef denn nicht das nötige Bargeld selber bei der Bank oder dem Bancomaten abgehoben habe, wollte das Gericht wissen. Er sei meist auf der Baustelle gewesen und habe dazu keine Zeit gehabt, oder das Geschäftskonto sei über den gewünschten Betrag nicht liquid gewesen. Deshalb habe sie Umbuchungen vornehmen müssen.

Verschoben und abgebucht - meist ohne Belege

Dazu brachte sie ihre eigenen Firmenkonten ins Spiel. So wurden die Beträge von einer Firma zur nächsten verschoben oder einfach abgebucht. Wobei dazu, laut Staatsanwaltschaft, die Belege oft fehlen oder den Geldfluss nicht transparent nachvollziehbar ausweisen. Die Zusammenarbeit beschrieb die Treuhänderin als «hektisch, chaotisch und zunehmend schwierig».

Sie habe sich immer mehr unter Druck gefühlt, habe immer wieder das Gespräch gesucht. Sie wollte, wie sie sagt, eine «Auslegeordnung» und damit reinen Tisch machen. Doch davon habe der Inhaber und Geschäftsführer nichts wissen wollen. Vielmehr habe er sie bei steigender Geldknappheit zu weiteren Transaktionen gedrängt.

Im Verlauf der mehrstündigen Verhandlung sagte die Frau: «Ich hätte das Mandat gar nie annehmen sollen.» Das sei ihr grösster Fehler gewesen. «Haben Sie vergessen, wofür Sie angestellt waren? Sie hätten doch das Chaos lösen sollen», fragte der Richter. Keine Antwort.

Der Chef hat die Verantwortung

Der Richter rechnet vor: Wenn sie in den sieben Jahren 500000 Franken abgezweigt habe, dann sei dies in etwa ein Plus von 5000 Franken pro Monat. «Wo floss das Geld hin?», wollte der Richter wissen. Keine Antwort. Unklar bleibt auch, ob das Mandat für ihre Treuhandfirma überlebenswichtig war. Ihre Aussagen akzeptierte die Staatsanwaltschaft nicht, sprach von konstruierten Schutzbehauptungen, sie nehme es mit der Wahrheit nicht so genau.

In sechs Jahren seien über 100 Transaktionen zu ihren Gunsten getätigt worden. Dass die Treuhänderin ihr Teilgeständnis widerrief und die Schuld vollumfänglich auf den Chef schob, kam beim Staatsanwalt schlecht an. Fehlende Einsicht und Reue müsse sich straferhöhend auswirken und ein ­Berufsverbot ausgesprochen werden. Sein Antrag liegt bei drei Jahren, davon acht Monate bedingt, bei einer Probezeit von drei Jahren. Zudem solle die Beschuldigte die Verfahrenskosten tragen und der geschädigten Firma die knappe halbe Million Franken zurückzahlen.

Der Verteidiger findet diese Forderung «absurd», es lägen weder Vorsatz und noch ein Vermögensschaden vor. Von Seiten der Staatsanwaltschaft sei ein «Bollwerk von Anklagen» erstellt worden, entlastende Tatsachen würden fehlen. Als Firmeninhaber habe der Chef die Verantwortung, auch wenn er Analphabet sei. Doch er habe bewusst solche Transaktionen nicht schriftlich festgehalten. Die Frau habe im Interesse der Firma und auf Weisung gehandelt. Zumal sie quasi ein Familienmitglied und auch die Taufpatin der Tochter des Chefs war. Das Urteil steht noch aus.