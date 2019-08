38-Jährige in Horw überfallen – Polizei sucht Zeugen

Am frühen Sonntagmorgen wurde in Horw eine Frau von einem Unbekannten überfallen und leicht verletzt.

(pd/fmü) Am Sonntag wurde eine 38-jährige Frau aus Portugal um etwa 00.30 Uhr in Horw auf der Ebenaustrasse von einem Unbekannten zu Boden gestossen und geschlagen. Der Mann entwendete ihr einen Schlüsselbund und floh daraufhin in Richtung Bahnhof, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt.

Die Luzerner Polizei sucht Zeugen, welche den Vorfall oder den Täter beobachtet haben. Diese können sich unter 041 248 81 17 melden.

Signalement des Täters:

Der Täter ist etwa 175 cm gross. Er trug laut Polizei ein schwarzes T-Shirt, schwarze Hosen und schwarze Schuhe.