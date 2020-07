Bildstrecke 40 Notrufe wegen heftigem Gewitter über dem Kanton Luzern Am Mittwochabend ist ein starkes Gewitter über den Kanton Luzern gezogen. Innerhalb von zweieinhalb Stunden gingen bei der Luzerner Polizei 40 Notrufe ein. Meldungen über verletzte Personen liegen keine vor. 02.07.2020, 09.45 Uhr

(zim) Am Mittwochabend zog einmal mehr ein heftiges Gewitter mit starken Regenfällen über Teile des Kantons Luzern. In der Zeit von 21.16 Uhr bis 23.47 Uhr gingen bei der Luzerner Polizei 40 Notrufe ein.

Diese kamen laut einer Mitteilung der Luzerner Polizei vom Dienstag zum grössten Teil aus der Gemeinde Ruswil. Aber auch aus Luthern, Hergiswil bei Willisau, Zell, Schötz, Neuenkirch und Willisau. Die Meldungen betrafen gemäss Polizeiangaben hauptsächlich überflutete Keller, Garagen und Strassenzüge. Meldungen über verletzte Personen gingen keine ein.

Die Buholzstrasse zwischen Wolhusen und Ruswil ist als Folge des starken Niederschlags nach wie vor gesperrt. Insgesamt standen im Kanton Luzern sieben Feuerwehren im Einsatz.



Der Verlauf des Naturspektakels über der Zentralschweiz in Leserbildern