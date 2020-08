4100 Meter über Meer: Die Jungwacht Bueri grüsst vom Walliser Breithorn Am Mittwoch hat die Jungwacht Buchrain eine Lagerwanderung der besonderen Art unternommen. Begleitet von erfahrenen Alpinisten bezwangen sie das Breithorn. Simon Mathis 06.08.2020, 15.15 Uhr

Geschafft! Die Jungwacht-Kinder mit Leitern auf dem Breithorn. Bilder: Stephane Tuni/PD (5. August 2020)

Am Mittwoch unternahm die Jungwacht Bueri eine ganz besondere Wanderung, die sie auf den Gipfel des Walliser Breithorns auf 4164 Meter über Meer führte. Der Aufstieg erfolgte zwar nicht vom Tal aus, ist aber dennoch eine Leistung, auf die die Gruppe stolz sein kann. Sascha Steffen vom Leiterteam berichtet wie folgt vom Ausflug:

«Am Morgen früh um 5 Uhr fuhren wir mit 13 Teilnehmern per Bus von Buchrain aus ab, um dann nach etwas mehr als drei Stunden in Zermatt anzukommen. Dort trafen wir unseren Event-Organisator und zwei professionelle Bergführer. In dieser Begleitung trafen wir dann mit dem Bähnli vor der Mittagssonne noch auf dem Klein Matterhorn auf 3756 Meter Höhe ein. Von dort aus begann dann der spannende Teil. Die ‹Klettergstältli› wurden zugeschnürt und die Steigeisen angeklickt. Nachdem alle Teilnehmer vom Bergführer Stephane Tuni zusammengeschnürt worden waren, ging es Schritt für Schritt los.»

Bei einem Aufstieg in dieser Höhe sei die Wendung «Schritt für Schritt» wortwörtlich zu verstehen, fährt Steffen fort:

«Der Puls stieg rasant an nach den ersten überwundenen Höhenmetern.

Nach etwa zwei Stunden erreichten wir alle erfolgreich den Gipfel, der sich auf 4164 Meter befindet. Nach einem kurzen Snack und paar Gruppenfotos ging es dann an den Abstieg. Vom Klein Matterhorn aus konnte noch ein letztes Mal das Matterhorn bestaunt werden, bevor es dann wieder ins Bähnli ging.»