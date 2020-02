45-Jähriger in Sursee von einer Gruppe junger Männer zusammengeschlagen und mit Fusstritten gegen den Kopf verletzt In der Nacht auf Sonntag ist in Sursee ein Mann von Unbekannten zusammengeschlagen worden. Der 45-Jährige wurde mit Fusstritten gegen den Kopf verletzt und musste in Spital gebracht werden.. 23.02.2020, 10.03 Uhr

(zim) Am Sonntag, etwa 0.10 Uhr, wurde im Gebiet Herrenrain in der Stadt Sursee ein 45-jähriger Mann von Unbekannten zusammengeschlagen und mit Fusstritten gegen den Kopf verletzt. Das Opfer wurde zuvor von den unbekannten Tätern bespuckt, heisst es in einer Medienmitteilung der Staatsanwaltschaft Luzern. Der Mann wurde umgehend in das Spital gebracht.