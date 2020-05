Porträt Ob als Bauspengler oder Aussenbieger: Auf den Ettiswiler «Chänali-Wisu» konnte man stets zählen Von der Stifti bis zu seiner Pension hat Alois Schwegler in derselben Bude gearbeitet. Aufs Dach geht er jetzt nur noch, wenn es schön ist. Roger Rüegger 24.05.2020, 14.04 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Alois Schwegler aus Ettiswil hat 1971 bei einer Dachdeckerei in Grosswangen die Lehre als Bauspengler gemacht. Im Laufe der Jahre erlebte er drei Chefs. Sie alle schätzten seine Arbeit und auch er blieb den Betrieben treu. Nun wurde der 65-jährige Vater zweier Söhne und einer Tochter nach 49 Jahren bei der Firma Brundach AG pensioniert. Ganz loslassen wird «Chänali-Wisu» aber vorerst nicht.

Alois Schwegler mit einem «Chänali», dem Abschiedsgeschenk seiner Arbeitskollegen. Bild: Manuela Jans-Koch (Ettiswil, 14. Mai 2020)

Als Bauspengler haben Sie 49 Jahre auf dem Dach verbracht. Nun sind Sie wieder am Boden. Fehlt Ihnen die Aussicht?

Alois Schwegler: Eigentlich nicht. Es ist nun offiziell fertig. Am 7. April feierte ich den 65. Geburtstag und Ende des Monats wurde ich pensioniert.

Wer auf Dächern arbeitet, ist gut beraten, nicht loszulassen. Was ich meine: Richtig Feierabend ist noch nicht?

Bei schönem Wetter werde ich auch in Zukunft noch aushelfen. Ich kann mir die Arbeit einteilen, wie ich will.

Vorausgesetzt, die Auftragslage verlangt danach?

Laut Geschäftsinhaber Christoph Brun gibt es immer Arbeit für mich.

Einen Handwerker der alten Schule kann man vermutlich auch nicht so leicht ersetzen. Sind Sie einer, der mit Blech alles kann?

Als Bauspengler fertige ich die Einfassungen und Abschlussbleche auf dem Dach an. Die Objekte messe ich stets selber aus. In unserem Beruf ist noch immer viel individuelle Arbeit erforderlich. Früher stellten wir gar Ablaufrohre und Dachrinnen selber her. Heute ist das praktisch vorbei. Jetzt werden solche Halbfabrikate fixfertig eingekauft.

Apropos Dachrinnen, beziehungsweise «Dachchänel». Man nennt Sie in der Region «Chänali-Wisu». Solch einen Spitznamen muss man sich wohl verdienen?

Das war in den 80er-Jahren beim Feierabendbier im «Pöschtli» in Kottwil. Wahrscheinlich erzählte ich, wie viele Meter «Chänel» ich montiert hatte, und einer am Tisch wird daraufhin den Namen kreiert haben.

Blagieren Bauspengler etwa ähnlich wie die Fischer?

Aber nein, wir Spengler übertreiben nie.

Ihr Spitzname zeichnet Sie und Ihr Handwerk aus. Gibt es Kunden, die darauf bestehen, dass «Chänali-Wisu» auf der Baustelle erscheint?

Ja.

Ihr Berufsleben spielte sich im selben Betrieb ab. Reizte Sie ein Tapetenwechsel nie?

Ganz ehrlich: Nein. Mir gefällt die Arbeit. Spengler ist ein schöner Beruf, den ich auch heute wieder lernen würde. Und ich hatte drei wirklich gute Chefs, die meine Arbeit stets schätzten.

Den Ruhestand haben Sie verdient. Aber 49 Jahre? Wieso hörten Sie nicht mit einem Jubiläum auf?

Ich will nicht mehr jeden Tag auf den Knien herumrutschen. Wie gesagt, ich arbeite, wann ich will. Das kann nicht jeder.

Gibt es Bauobjekte, auf die Sie besonders stolz sind?

Einige! Die Blechschindeln der Kirche Buttisholz oder die Kupferdächer der Kapelle St. Ottilien etwa. Auch das Falzdach der Mehrzweckhalle in Ettiswil gehört zu den schönen Arbeiten, die ich ausführen durfte.

Ist Ihr Name bei solchen Objekten verewigt?

Irgendwo mit Filzstift verewigt man sich immer.

Wie stark hat sich der Beruf oder die Arbeit in dem halben Jahrhundert verändert?

Früher wurden Haushaltartikel und Metallgefässe der Industrie noch oft repariert. Ich schweisste Giesskannen, Bettflaschen, Käsesiebe oder Geräte des Metzgers. Heute werden defekte Gegenstände entsorgt. Und wie gesagt, stellt man kaum mehr Dachrinnen selber her. Jedoch werden von Lehrlingen immer noch solche Arbeiten an den Prüfungen verlangt.

Da ist Ihr Wissen also bis auf weiteres gefragt?

Einigen konnte ich mit meiner Erfahrung helfen. Seit zwei Jahren haben sich leider keine Lehrlinge mehr bei uns beworben.

Ich wette, man hat Ihnen zum Abschied einen halben Meter «Chänel» geschenkt.

Wette verloren. Arbeitskollegen haben mir zwei Ablaufrohre, die mit einem «Chänel» verbunden sind, aus dem zwei Bierflaschen ragen, vors Haus gestellt. Das war eine Abschiedsüberraschung. Das Abschiedsgeschenk war ein Reisegutschein.

Widmen wir uns zum Schluss Ihrer zweiten Passion: Wenn Sie nicht auf Dächern arbeiten, trifft man Sie auf dem Fussballplatz des FC Grosswangen an.

Früher war ich als energischer rechter Aussenbieger in der 4. Liga gefürchtet. Danach engagierte ich mich 18 Jahre als Juniorentrainer und mit meiner Frau Annelies führte ich für drei Saisons die Klubhausbeiz. Unsere Kinder Christian, Pirmin und Martina wuchsen praktisch auf dem Fussballplatz auf. Heute pflege ich noch den Rasen.