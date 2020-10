50 Jahre Frauenstimmrecht: 1970 verteilte Beatrix Grüter aus Willisau heimlich Flyer für das Frauenstimmrecht in Briefkästen, einige Jahre später sass sie für die FDP im Kantonsrat

Ein halbes Jahrhundert ist es nun her, seit in Luzern das kantonale Frauenstimmrecht eingeführt wurde. Wir haben mit drei Politikerinnen gesprochen, die sich noch gut zurückerinnern können. Hier erzählt die ehemalige FDP-Kantonsrätin Beatrix Grüter (77) aus Willisau, wie sie heimlich für das Frauenstimmrecht geworben hatte und was sie dazu bewegt hatte.

Aufgezeichnet von Livia Fischer 24.10.2020, 05.00 Uhr