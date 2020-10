50 Jahre Frauenstimmrecht: Warum die politische Diskussion die frühere SP-Regierungsrätin Yvonne Schärli schon als Jugendliche beschäftigte Ein halbes Jahrhundert ist es nun her, seit in Luzern das kantonale Frauenstimmrecht eingeführt wurde. Wir haben mit drei Politikerinnen gesprochen, die sich noch gut zurückerinnern können. Hier erzählt Yvonne Schärli (68), Ebikon, Präsidentin der Eidgenössischen Kommission für Frauenfragen und ehemalige SP-Regierungsrätin, davon, wie das Frauenstimmrecht zu Hause für Diskussionen sorgte. Aufgezeichnet von Livia Fischer 24.10.2020, 05.00 Uhr

Alt-Regierungsrätin Yvonne Schärli in der Luzerner Altstadt. Bild: Dominik Wunderli (20. Oktober 2020)

«Bei der Einführung des kantonalen Frauenstimmrechts war ich gerade einmal 18 Jahre alt und noch nicht in politische Strukturen eingebunden. Mich beschäftigten aber alle Themen der 68er-Bewegung, natürlich auch das Frauenthema. In meinem Freundeskreis waren alle klar dafür. Zu Hause war das eine andere Sache, da fanden intensive Diskussionen am Esstisch statt.