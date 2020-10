Interview 50 Jahre Frauenstimmrecht: Alt-Nationalrätin Judith Stamm über die Zeit, als die ersten Frauen in die Luzerner Politik einzogen Ein halbes Jahrhundert ist es nun her, seit in Luzern das kantonale Frauenstimmrecht eingeführt wurde. Wir haben mit drei Politikerinnen gesprochen, die sich noch gut zurückerinnern können. Hier erzählt Judith Stamm, wann sie das erste Mal mit dem Thema Frauenstimmrecht in Berührung kam und warum eine Freundin befürchtete, Stamm verliere als Politikerin ihren Charme. Livia Fischer 24.10.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Judith Stamm hat das politische Geschehen in Luzern kurz nach der Einführung des Frauenstimmrechts hautnah miterlebt. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 20. Oktober 2020)

Judith Stamm (86), Luzern, ist in vielerlei Hinsicht eine Pionierin: Sie war die erste Polizeiassistentin der Luzerner Kriminalpolizei und mit 37 zog sie als eine der ersten Frauen für die CVP in den Luzerner Grossen Rat (heute Kantonsrat) ein – kurz nachdem das kantonale Frauenstimmrecht eingeführt wurde. 1983 gelang ihr dann die Wahl in den Nationalrat, 1997 präsidierte sie diesen.

Jahrelang haben Sie sich für die Rechte der Frau eingesetzt. Wann kamen Sie erstmals mit dem Thema Frauenstimmrecht in Berührung?

Judith Stamm: 1952 habe ich die Matura gemacht. Da hatten wir in unserer Klasse eine unglaubliche Diskussion übers Frauenstimmrecht. Kolleginnen haben gesagt, das brauche es nicht, das sei nichts für Frauen. Und wenn sie ein politisches Anliegen hätten, könnten sie es ja ihrem Mann sagen. Da habe ich gefragt, was denn ist, wenn eine Frau keinen Mann hat. Da meinten sie: «Einen Mann findet man immer. Im schlimmsten Fall kann man es dem Pöstler oder dem Milchmann sagen.»

Sie aber wollten selber mitreden.

Ja. Für mich war es eine Frage der Gleichwertigkeit.

Haben Sie später aktiv dafür gekämpft?

Ich muss Ihnen ehrlich sagen, als ich 1960 nach Luzern kam, hat mich meine Arbeit bei der Kriminalpolizei absorbiert. Als ich aber junge Männer im Strafrecht ausbildete, habe ich in jedem Jahrgang ein bis zwei Stunden abgezwackt und mit diesen Burschen übers Frauenstimmrecht geredet.

Worüber haben Sie diskutiert?

Einer hat mich mal gefragt: «Fräulein, leiden Sie sehr darunter, dass Sie nicht abstimmen können?» Da antwortete ich: «Selbstverständlich! Die ganze Woche muss ich mir Mühe geben, dass ich Ihnen das Strafrecht in den Kopf bringe und am Sonntag gehen Sie abstimmen und ich sitze zu Hause. Ich würde das denk genauso gut verstehen.»

Was haben die jungen Männer darauf erwidert?

Diese Aussage trugen sie mit Fassung, in der Regel haben die aber dagegen geredet (lacht). Erst vor ein paar Jahren kam ein gestandener Mann in einem Café auf mich zu und meinte, er sei mal zu mir in die Schule gegangen. Ihm blieb die Diskussion ums Frauenstimmrecht gut in Erinnerung. Da sagte er: «Wissen Sie, wir waren gar nicht immer so gegen das Frauenstimmrecht, wie wir getan haben. Aber wenn einer dagegen geredet hat, sind Sie immer so schön an die Decke gegangen.»

Dass Sie Politik verstehen, haben Sie dann der ganzen Öffentlichkeit auch gezeigt. 1971 begann Ihre politische Karriere – Sie schafften es direkt in den Grossen Rat. Wie wurden Sie und Ihre Kolleginnen von den Männern aufgenommen?

Der Empfang war überaus freundlich, die Kollegen gaben sich Mühe. So wie ich es erlebt habe, wurden wir Frauen auch wirklich respektiert.

Und wie fielen die Reaktionen in Ihrem privaten Umfeld aus?

Die meisten haben das einfach so zur Kenntnis genommen. Eine Freundin von mir warnte mich aber zum Beispiel: «Gell, du verlierst deinen Charme jetzt aber nicht.»

Weil Politik abhärtet?

Genau. Sie fand, dann sei eine Frau nicht mehr weiblich, nicht mehr liebenswürdig. Dann sage man Sachen, die andere aufregen. Sie hat gedacht, ein kämpferischer Typ, wie ich es bin, werde dann den weiblichen Charme – über den ich übrigens sowieso nie wirklich verfügt habe (lacht) – verlieren.

Ich nehme Sie nach wie vor als charmante Frau wahr.

Ich glaube auch nicht, dass mich mein politisches Engagement negativ verändert hat. Aber es kam schon immer wieder eine Herausforderung auf mich zu, selbst für mich als aufgeschlossene Person war vieles Neuland. Ich musste etwa lernen, eine Meinung zu formulieren, aufzustrecken und diese auch laut zu sagen, selbst wenn mir die Mehrheit widersprach. Das war nicht immer einfach.

Gab es im Grossen Rat auch zurückhaltendere Frauen?

In der Politik haben sich schon eher selbstbewusste, unerschrockene Frauen durchgesetzt. Was ich an Kandidatinnen gesucht habe im Laufe der Jahre ... Ich hätte sie «amigs schütteln können», wenn sie daran gezweifelt haben, ob sie einem politischen Amt überhaupt gewachsen seien. Da habe ich jeweils gesagt: «Gottfriedli, wenn ich nicht glauben würde, du könntest es, würde ich dich nicht fragen!»

Trotzdem: Das politische Handwerk mussten Frauen gezwungenermassen von Grund auf lernen.

Das stimmt. Zu diesem Zweck habe ich dann auch kurz nach der Einführung des Frauenstimmrechts die Arbeitsgruppe Politik gegründet. Bei unseren Treffen haben wir Frauen zusammen geschaut, wie man politisiert. Da und etwa auch beim Wahlkampf von Josi Meier – einer der grössten Vorkämpferinnen Luzerns – in den Nationalrat, haben wir gelernt, dass man für ein Anliegen auch mal über den eigenen Interessenbereich hinaus Verbündete suchen muss. Schon damals habe ich gedacht: «Gottfriedstutz, Frauen, ihr müsst zusammenstehen!» Und wenn ich den letztjährigen Frauenstreik anschaue, muss ich sagen: Sie haben’s kapiert.