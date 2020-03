50 Jahre Frauenstimmrecht: So kämpften Frauen in Luzern um ihre Rechte Beim Erzählcafé im Historischen Museum Luzern erinnern sich Frauen an die Meilensteine der Frauenbewegung. Livia Fischer 08.03.2020, 20.17 Uhr

Über ein Dutzend Frauen sitzen in einem Kreis im Historischen Museum. Es ist ein Kaffeekränzchen der besonderen Art. Geredet wird über das Frauenstimmrecht – erst seit 50 Jahren dürfen die Luzernerinnen bei kantonalen Wahlen und Abstimmungen an die Urne. «Damals war ich sechs Jahre alt», erinnert sich eine Teilnehmerin. Ihr Vater war Ausländer, konnte nur gebrochen Deutsch. Also hat die Mutter gegen aussen hin die Familie vertreten. Nur eine Stimme hatte sie lange Zeit nicht.