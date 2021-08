50 Jahre Einwohnerrat Horw: So berichteten Zeitungen damals

50 Jahre Horwer Einwohnerrat «Gehässig und pikiert» – so berichteten die Zeitungen über die ersten Sitzungen Der Horwer Einwohnerrat tagte vor 50 Jahren zum ersten Mal. Die drei Luzerner Tageszeitungen orteten «Betriebsschwierigkeiten». Mit einem Mitglied hatten sie besonders Erbarmen. Roman Hodel 28.08.2021, 05.00 Uhr

Es war ein Donnerstag, dieser 8. Juli 1971. Der Wetterdienst meldete «leicht bewölkt» und «heiter». Nur teilweise heiter war die Stimmung allerdings an jenem späteren Nachmittag im blumengeschmückten Horwer Pfarreisaal. Dort kam der Einwohnerrat zu seiner ersten Sitzung überhaupt zusammen. Zwar mahnten gleich drei Redner – Regierungsstatthalter, Gemeindepräsident und der Ratsvorsitzende – die Einwohnerräte daran, das Wohl der Gemeinde über jenes der Partei zu stellen. Passend dazu sang der Jugendchor «die Einigkeit ist wieder da, die Harmonia». Doch mit der Harmonie war’s bald vorbei – und die Kampfeslust geweckt.

Hände hoch! Der Einwohnerrat an seiner ersten Sitzung am 8. Juli 1971, im Vordergrund ist Maya Scherer-Grüter, die einzige Frau, zu erkennen. Bild: PD/Gemeinde Horw

Gestritten wurde etwa über die Zusammensetzung der Kommission zur Schaffung des Geschäftsreglements. Die Sitzung dauerte 2,5 Stunden – obwohl nur Wahlen anstanden, die vorab in den Fraktionen besprochen worden waren. «Man hätte dem neu geschaffenen Einwohnerrat einen besseren Start, der einzigen Frau im Plenum ein milderes Klima und den zahlreichen Zuschauern einen besseren Eindruck von der Gemeindepolitik gegönnt» notierte der Journalist des liberalen «Luzerner Tagblatts». In der zweiten Sitzungshälfte habe gar ein «gehässiger und pikierter Ton» geherrscht. Die Zeilen stammten vom bekannten Publizisten Karl Lüönd, damals erst 26-jährig. Er schloss mit den Worten:

«Wenn das der Arbeitsstil des Gemeindeparlaments in den nächsten vier Jahren sein soll, dann wäre es besser gewesen, Horw hätte mit dieser Neuerung noch zugewartet.»

Und nochmals die erste Sitzung. Hier sitzen die Herren Gemeinderäte. Bild: PD/Gemeinde Horw

Etwas gnädiger äusserten sich die linksliberalen Luzerner Neusten Nachrichten (LNN): Von «Betriebsschwierigkeiten» war die Rede. So habe sich ein Ratsmitglied darüber beschwert, dass sich einer seiner Kollegen während der Sitzung zu den Zuhörern begeben hatte. Allerdings könne man den Einwohnerrat nicht nach seiner ersten Sitzung beurteilen. «Kinderkrankheiten können geheilt werden!», so die «LNN».

CVP-nahes Vaterland war am nettesten – wen wundert's

Am wohlwollendsten berichtete das katholisch-konservative «Vaterland» über die erste «Marathon»-Sitzung. Kein Wunder: Die CVP (damals Volkspartei) verfügte mit 16 Sitzen im 30-köpfigen Parlament über die Mehrheit. Selbstverständlich erwähnte man zuoberst die Wahl von Anton Amrein (Volkspartei) zum ersten Horwer Einwohnerratspräsidenten. Aber selbst der «Vaterland»-Journalist befand: «Wenn der Rat so uneinig weiterfunktioniert wie an seiner ersten Sitzung, so wird er wohl kaum sehr produktiv sein.»

Zweite Sitzung «erstaunlich speditiv hinter sich gebracht»

Erst fast drei Monate später, am 30. September 1971, tagte der Einwohnerrat zum zweiten Mal. Erneut dauerte die Sitzung 2,5 Stunden. Nur: Diesmal standen auch elf Traktanden auf der Liste, darunter Kaufverträge und Abrechnungen. Wiederum zeigte sich das «Vaterland» wohlwollend und stellte zufrieden fest, dass der Einwohnerrat «zustimmungsfreudig» agiert habe. Alle Landkäufe der Gemeinde wurden angenommen. Darunter jener der Liegenschaft Rütli für 623'345 Franken.

Am meisten zu reden gaben die Subventionen für Wohnungen der Baugenossenschaft Pilatus. Dies wegen der politischen Ausrichtung der Genossenschaft. Mit öffentlichen Geldern müsse «sozialer», nicht «politischer» Wohnungsbau betrieben werden, monierten Liberale gemäss dem liberalen «Luzerner Tagblatt». Kritisiert wurden etwa die Vergabe-Kriterien für «Pilatus»-Wohnungen. Mieter seien sogar angehalten worden, «eine an der Maihofstrasse gedruckte Zeitung zu abonnieren» – gemeint war natürlich das «Vaterland». Der Rat stimmte dem Subventionsgesuch dennoch zu.

Die «LNN» titelten derweil «Misstrauen gegen sozialen Wohnungsbau», hielten aber fest: «Bedenken von Liberalen und LdU, dass der soziale Wohnungsbau für parteipolitische Zwecke missbraucht werden könnte, hat die Volkspartei heftig bestritten.» Die «LNN» fanden ohnehin, dass der Einwohnerrat die reichbefrachtete Sitzung «erstaunlich speditiv hinter sich gebracht hat» und fügten an:

«Wer sich an das Palaver anlässlich der konstituierenden Sitzung erinnert, kann einen Fortschritt feststellen.»