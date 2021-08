50 Jahre Einwohnerrat Horw: Vier Pioniere blicken zurück auf 1971

50 Jahre Horwer Einwohnerrat Scharfmacher, Grabenkämpfe und eine einzige Frau: vier Parlaments-Pioniere erzählen Wie gehässig war die Stimmung im 1971 neuen Horwer Parlament wirklich? Wer hatte das Sagen? Drei Einwohnerräte und die einzige Einwohnerrätin damals blicken zurück. Roman Hodel 28.08.2021, 05.00 Uhr

Am 6. Juni 1971 wählte Horw erstmals seinen Einwohnerrat. Der konservative «Volksbote» vermeldete danach stolz: «Volkspartei Horw mit absoluter Mehrheit». 16 von 30 Sitzen gingen an die Katholisch-Konservativen und die Christlichsozialen (damals in ‹Volkspartei› zusammengefasst; heute CVP, respektive Die Mitte). Die Liberalen (heute FDP) kamen auf 9 Sitze; der Landesring der Unabhängigen (LdU, 1999 aufgelöst) auf drei Sitze und die Sozialdemokraten (heute L20, zusammen mit den Grünen) auf zwei. Von den 29 ersten Einwohnerräten und der einzigen Einwohnerrätin leben heute nur noch wenige.

Maya Scherer-Grüter. Bild: hor

«Aufgewachsen bin ich in einer eher unpolitischen Grossfamilie. Ich wusste nicht mal, wie mein Vater abstimmt. Als junge Primarlehrerin und erst recht nach der Heirat und der Geburt unserer drei Kinder hätte mir die Zeit für Politik gefehlt. Erst in der Amicitia – der damaligen JCVP, wo ich verkehrte – wurde ich angefragt für eine Einwohnerrats-Kandidatur. Mein Mann unterstützte mich dabei voll, was damals nicht selbstverständlich war. Denn im Parlament waren einige Männer mir gegenüber als einzige Frau skeptisch. Aber wir mussten alle bei Null anfangen. Das war ein Vorteil.

Ich hatte nie das Gefühl, auf Äusserlichkeiten reduziert zu werden. Trotzdem ging ich vor jeder Sitzung zum Coiffeur. Im Rat war ich eher die stille Schafferin, kümmerte mich gerne um Sozial- und Bildungsthemen. Nach vier Jahren kandidierte ich in Absprache mit meiner Partei für den Gemeinderat statt fürs Parlament. Beides hätte ich mich nicht getraut. Leider war die Zeit nicht reif für die erste Frau in der Exekutive und meine Politkarriere zu Ende. Später besuchte ich noch ab und zu Parlamentssitzungen, heute nicht mehr.»

Maya Scherer-Grüter (89), CVP, Einwohnerrätin 1971–1975, Einwohnerratsvizepräsidentin 1974/75.

Franco Summermatter. Bild: hor

«Ich wollte endlich die Gemeindepolitik mitgestalten und die Dominanz der Volkspartei, also der heutigen CVP, brechen. Darum habe ich für den neuen Einwohnerrat kandidiert. Eigentlich wäre ich ja ein Links-Grüner, doch Grüne gab es 1971 noch nicht und die Linke machte nicht viel. Darum kandidierte ich für den Landesring der Unabhängigen.

Die ersten Sitzungen waren umständlich. Es musste sich alles erst einspielen. Ich erinnere mich etwa an die Diskussion rund um den Stimmzwang. Als Einwohnerrat durfte man nur Ja oder Nein sagen, Enthaltung gab’s nicht. Das wollten wir ändern, doch der Antrag wurde von CVP und SP abgelehnt. Die CVP hat sowieso fast immer einheitlich abgestimmt. Und wehe einer hob nicht mit den anderen die Hand, dann wurde er böse angeschaut.

Mit der Zeit hat sich das Parlament beruhigt. Vom sturen parteipolitischen Denken hin zu sachorientierter Politik. Vermutlich auch, weil gewisse Scharfmacher in den Gemeinderat wechselten, so wie ich. Den Einwohnerrat verfolge ich noch, aber an einer Sitzung war ich nie mehr.»

Franco Summermatter (81), Landesring der Unabhängigen, Einwohnerrat 1971–1973, Gemeinderat 1974–1983.

Eugen Bischofberger. Bild: PD

«Als Lehrer an der Horwer Realschule unterrichtete ich Staatskunde. Ich hatte sogar Wahllisten verteilt und mit den Schülern das Prozedere durchgespielt. Politisch aktiv war ich zunächst in Kommissionen. Als der Einwohnerrat kam, wurde ich von meinem Umfeld quasi ‹inegschöpft›, aber es hat mich auch interessiert. Ich gehörte ja der Christlichsozialen Partei an. Im Rat zählten wir aber zu den Katholisch-Konservativen dazu.

Warum die CSP? Mein Vater war schon Mitglied. Als Arbeiter durfte er in der Stadt Luzern nicht bei den Katholisch-Konservativen dabei sein. Mir war es immer wohl bei der CSP. Das passte. Denn Sozial- und Bildungsthemen interessierten mich im Einwohnerrat stets am meisten. Allerdings war die Stimmung im Parlament in den ersten Jahren schwierig. Konservative gegen Liberale. Es ging oft nur darum. Selten gab man einander Stimmen.

Das ist aber nicht der Grund, weshalb ich nach vier Jahren ausgetreten bin. Viel mehr engagierte ich mich in der Freizeit in der Kirchenmusikschule. Doch bis heute lese ich die Parlamentsberichte in der Zeitung.»

Eugen Bischofberger (86), Christlich-soziale Partei (CSP, ab 1970 mit der CVP fusioniert), Einwohnerrat 1971–1975.

Peter Reinhard. Bild: PD

«Bei uns wurde schon daheim politisiert. Mein Vater war während 24 Jahren ebenfalls für die Liberalen im Grossen Rat. Ihm gehörte ich nie an, obwohl mich die Partei mehrmals anfragte. Aber mit meinem Geschäft und der Familie wäre dies eine zu grosse Belastung gewesen. Einwohnerrat hingegen ging mit damals fünf bis sechs Sitzungen jährlich. An die Erste erinnere ich mich gut. Alle Männer trugen Anzug und Krawatte, vereidigt wurden wir durch den Regierungsstatthalter und sogar ein Polizist sass im Saal. Die Stimmung war feierlich, und ich ziemlich aufgewühlt. Wir waren doch die ersten Volksvertreter im neuen Parlament.

Als Einwohnerrat hat mich in den ersten Jahren vor allem die Ortsplanung stark beschäftigt. Das war spannend und meine Konsensfähigkeit kam zum Tragen. Natürlich gab es Grabenkämpfe zwischen Liberalen und Konservativen. Doch ich habe sie nicht als extrem empfunden. Ausgetreten bin ich 1981, weil sich doch manches zu wiederholen begann und ich in die Schulpflege gewählt wurde. Nach wie vor lese ich die Sitzungsprotokolle, aber ich war nie mehr live dabei.»

Peter Reinhard (82), FDP, Einwohnerrat 1971–1981 und Einwohnerratspräsident 1976/77.