50 Jahre reformierte und katholische Landeskirche: Diese zwei Luzernerinnen haben im Jubiläumsjahr das Ruder in der Hand

Die evangelisch-reformierte (42'000 Mitglieder) Landeskirche und die römisch-katholische Landeskirche (245'000 Mitglieder) feiern heuer unter dem Motto «Kirche kommt an» ihr 50-Jahr-Jubiläum.



Hauptanlass für die Bevölkerung ist die «Lange Nacht der Kirchen» am 5. Juni. Luzern nimmt mit über 100 Kirchgemeinden, Pastoralräumen, Pfarreien und Organisationen mit kirchlicher Mitträgerschaft daran teil. Am 20. Mai tagen die reformierte und die katholische Synode gleichzeitig. Im Anschluss daran findet eine gemeinsame Feier der Kirchenparlamente statt. Der Kurzfilm «Kirche kommt an» feiert an den Synoden Premiere. Am Bettag, 20. September, laden die Kirchen gemeinsam mit dem Kanton nach Willisau zu einer Feier ein.

Übrigens: Die beiden Landeskirchen zelebrieren ihr Jubiläum zusammen mit der Christkatholischen Kirchgemeinde Luzern (500 Mitglieder), die bereits seit 1932 vom Staat öffentlich-rechtlich anerkannt ist. Auch hier steht mit Esther Albert eine Frau an der Spitze. In Luzern gehören 70 Prozent der Bevölkerung einer der drei Landeskirchen an.

Hinweis: Weitere Informationen zum Jubiläumsjahr finden Sie unter www.kirche-kommt-an.ch.