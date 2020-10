Schwerpunkt 50 Jahre Stimm- und Wahlrecht für Frauen im Kanton Luzern: Wie Biertischstrategen entzaubert wurden Vor 50 Jahren hatten die Luzerner Männer den Frauen das Stimm- und Wahlrecht zugestanden. Das überraschende Abstimmungsresultat hatte eine lange Vorgeschichte – und Signalwirkung für die ganze Schweiz. Pascal Studer 24.10.2020, 05.00 Uhr Drucken Teilen

Die Decke der Beiz ist tief, die Wogen gehen hoch. «Würden die Frauen nicht zu emotionell, statt nüchtern wählen?», fragte dort vor 50 Jahren einer in die Runde mit einem Gläschen Magdalener vor sich, als ein Lokalreporter der «Luzerner Neuesten Nachrichten» (LNN) am Tag vor der Abstimmung zum Stimm- und Wahlrecht für Frauen den Puls auf der Landschaft zu dieser hochbrisanten Vorlage fühlte. Weiter meinte er:

«Lieber Kuchen für den Kirchenbazar backen, als die Demokratie mitgestalten.»

Natürlich war dies nur ein Augenschein. Und dennoch sinnbildlich, waren es doch gerade solche Rollenbilder aus dem Hinterland, welche im Kanton Luzern den Optimismus progressiver Kräfte dämpften. Denn sowohl die regionalen Medien – neben der LNN auch das «Luzerner Tagblatt» und das «Vaterland» – als auch sämtliche politischen Parteien hatten ihre Parolen klar gefasst: Das Stimm- und Wahlrecht für Frauen war überfällig, am 25. Oktober 1970 gehörte ein Ja in die Urne.

Die ganze Schweiz blickte nach Luzern

«Demokratie mitgestalten», das war zu jener Zeit in der Schweiz meistenorts reine Männersache. Erst die Kantone Waadt, Neuenburg, Genf, Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Tessin und Wallis hatten bis dahin das Stimm- und Wahlrecht für Frauen eingeführt. Die Entwicklung verlief nicht linear: So hatte die männliche Stimmbevölkerung des Kantons St.Gallen vier Wochen vor dem Luzerner Abstimmungstermin den Frauen die fakultative Einführung des Frauenstimmrechts auf Gemeindeebene verwehrt – eine Tatsache, die wie ein Damoklesschwert über der Luzerner Abstimmung hing. Denn wie in Luzern stand auch im Ostschweizer Kanton die gesamte Parteienlandschaft hinter der Vorlage.

Ob die St. Galler Abstimmung mehr als nur ein gefährlicher Schuss vor den Bug war, sollte sich in Luzern zeigen. Dies sagt Sibylle Gerber. Die Kulturwissenschaftlerin und Kuratorin des Historischen Museums Luzern hat die letzten Monate damit verbracht, die Ausstellung «Eine Stimme haben: 50 Jahre Frauenstimmrecht Luzern» vorzubereiten. Sie betont:

«Am 25. Oktober schaute die ganze Schweiz nach Luzern.»

Dabei wurde vor allem der Bevölkerung der konservativ-ländlichen Gebiete – die einige Monate zuvor bereits die Überfremdungsinitiative des rechtspopulistischen Politikers James Schwarzenbach angenommen hatten – zugetraut, die Abstimmung zu versenken.

50 Jahre Frauenstimmrecht im Kanton Luzern:

Im strömenden Regen schreiten die Frauen am 6. Juni 1929 stolz über den Bundesplatz. Ihre Schilder verkünden die Rekordzahl an Unterschriften für eine Petition (249 237 Unterschriften). Teppichklopfer, 1946. Gestaltung: anonym. Museum für Gestaltung Zürich, Plakatsammlung, ZHdK, 10-0994. Die ersten Frauen im Grossrat Luzern im Jahr 1971. Die neu gewählten Grossrätinnen Johanna Hodel und Sonja Wäfler nehmen im Kantonsratssaal Platz. Am 8. Januar 1971 blickt ein weibliches Publikum im alten Kunsthaus Luzern dem Stadtrats-Podium entgegen, das den neuen Stimmberechtigten die Politik erklärt. Die Frauenzentrale organisiert den Anlass. Ausriss aus der Luzerner Neusten Nachrichten, 27. Oktober 1970. Ausriss aus dem Luzerner Tagblatt, 27. Mai 1967 Plakat «Ziit isch da», 1970, Werbeagentur BSR, Hans und Urs Hilfiker, Luzern 1991, Frauenstreik in Luzern. Marsch nach Bern, 1. März 1969 Frauenstimmrecht Nein, Donald Brun, 1946. Impressionen aus der Ausstellung 50 Jahre Frauenstimmrecht Luzern im Historischen Museum Luzern. Impressionen aus der Ausstellung 50 Jahre Frauenstimmrecht Luzern im Historischen Museum Luzern. Impressionen aus der Ausstellung 50 Jahre Frauenstimmrecht Luzern im Historischen Museum Luzern. Impressionen aus der Ausstellung 50 Jahre Frauenstimmrecht Luzern im Historischen Museum Luzern.

Ein Bollwerk ist gefallen

Dann kam der historische 25. Oktober – und mit ihm das klare Urteil: Bei einer Stimmbeteiligung von 51,2 Prozent stimmten 25'170 Luzerner und somit 63 Prozent für die Einführung des Stimm- und Wahlrechts für Frauen. Die Befürchtung, konservative Kreise könnten die Vorlage beerdigen, stellte sich somit zwar als falsch, aber nicht unbegründet heraus. Während die Ämter Luzern, Hochdorf, Sursee und Willisau die Initiative guthiessen, lehnte sie die Entlebucher Stimmbevölkerung mit 1582 Nein-Stimmen gegenüber 1056 Ja-Stimmen ab. Absolut gesehen waren zudem knapp mehr als die Hälfte der damals 107 Luzerner Gemeinden – nämlich insgesamt 55 – gegen die Vorlage.

Ein schwarzer Fleck mitten in Europa: Die Schweiz als Spätzünderin Die Schweiz sieht sich seit jeher als Nation mit einer humanitären Verpflichtung und Vorzeigeland bei der Einhaltung der Menschenrechte. Im Kontext der Einführung des Stimm- und Wahlrechts für Frauen bröckelt aber dieses Selbstverständnis, die Schweiz war im Vergleich diesbezüglich nämlich Spätzünderin. Während die meisten europäischen Länder das Stimm- und Wahlrecht für Frauen bis 1952 verwirklicht hatten, blieb die Schweiz zusammen mit Portugal und Liechtenstein Zaungast dieser demokratischen Öffnung. In der Schweiz entscheidend zum Meinungsumschwung beigetragen haben dürfte die europapolitische Debatte. Als Mitglied des Europarats stellte sich spätestens ab den 60er-Jahren die Frage, inwiefern die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) – heute von überragender Bedeutung für die Schweiz – zu beurteilen sei. Zunächst schien die Sache klar: Schweizer Politiker waren sich einig, dass die EMRK trotz nicht vorhandenem Stimm- und Wahlrecht für Frauen unterzeichnet und schliesslich durch eine Ratifikation des nationalen Souveräns endgültig abgesegnet werden konnte. Die Schweiz halte die Menschenrechte ein, meinte damals etwa Rudolf Bindschedler, Leiter des Rechtsdienstes des Bundes. Diese Auffassung erwies sich als falsch: Wollte die Schweiz die EMRK ratifizieren, musste das Stimm- und Wahlrecht für Frauen eingeführt werden. Dies geschah letztlich in Luzern im Jahr 1970, auf nationaler Ebene 1971. Erst jedoch, als das Bundesgericht den Kanton Appenzell Innerrhoden 1990 dazu gezwungen hatte, die Kantonsverfassung so auszulegen, dass auch Frauen an der Politik teilnehmen können, war das Stimm- und Wahlrecht für Frauen in der ganzen Schweiz Tatsache. (stp)

Angesichts der St.Galler-Abstimmung und der konservativen Mentalität in Luzern erstaunte das Resultat. Sibylle Gerber sagt: «Obwohl sich ein Stimmungswandel abzeichnete, war das deutliche Ja von 1970 in Luzern eine Überraschung.» Die nationalen Medien zeigten sich am Tag danach über das historische Ergebnis erfreut. Die «Neue Zürcher Zeitung» (NZZ) schrieb etwa von «Biertischstrategen», welche eine empfindliche Schlappe eingesteckt hätten: «Die Stillen im Lande dachten eben etwas weiter als die Lauten im Gasthaus.» Der «Tages-Anzeiger» meinte derweil, dass «ein starkes Bollwerk gegen das Frauenstimmrecht gefallen» sei.

Ein sanfter Appell an die Luzerner Männer: Die Kampagne unterschied sich grundlegend von der Stossrichtung vergangener Tage. Bild: Staatsarchiv Luzern

Ein langer Kampf vollendet

Doch der Blick zurück zeigt auch: Der Weg zum Stimm- und Wahlrecht für Frauen war steinig. Noch im Jahr 1959 hatten die Männer dieses auf Bundesebene nämlich mit 66,9 Prozent abgeschmettert. Eineinhalb Jahr später bestätigten die Luzerner das Votum, indem sie eine kantonale Abstimmung verwarfen, welche vorsah, den Gemeinden das Recht zu geben, das Frauenstimmrecht auf kommunaler Ebene zuzustehen.

Einer, der damals die politische Landschaft im Kanton Luzern bestens kannte, ist Josef Egli. Von 1967 bis 1983 war er Mitglied des Grossen Rats (heute Kantonsrat). Anschliessend war er bis 1995 Regierungsrat. Egli gehörte der Katholischen Volkspartei (KVP) – der Vorgängerin der heutigen CVP – an. Es war seine Partei, die das Sachgeschäft wieder aufs politische Parkett gebracht hatte. Der heute 88-Jährige erinnert sich:

«Die Zeit war einfach reif dafür.»

So hatte die Kommission der KVP für grundsatzpolitische Fragen 1968 entschieden, eine Initiative auszuarbeiten, welche den Frauen die politische Partizipation im ganzen Kanton ermöglicht. Neben seiner christlich-sozialen Fraktion fasste auch diejenige der Liberalen, der Sozialdemokraten sowie der damalige Landesring der Unabhängigen die Ja-Parole. «Die gesamte Parteienlandschaft stellte sich geschlossen hinter unsere Initiative», sagt Egli.

Dieses Plakat wurde in der Deutschschweiz im Abstimmungskampf von 1920 in den Kantonen Basel-Stadt und Zürich eingesetzt. Das Frauenstimmrecht wurde mit einer sehr grossen Mehrheit abgelehnt. Bild: Keystone

Die Gegner arbeiteten im Stillen

Und die Gegner? Aus den Archiven ist nicht viel von ihnen in Erfahrung zu bringen. Keine Überraschung, findet Egli. «Die Gegner waren sehr ruhig. Sie arbeiteten im Stillen», sagt er. Er kramt in seinen Unterlagen, findet eine Vortragsskizze, auf welcher deren Argumente aufgeführt sind: «Erstens», beginnt er, «die Frau gehört ins Haus. Zweitens: Politik ist Männersache. Drittens: Die Frauen wollen das Stimmrecht gar nicht – was übrigens gemäss verschiedenen Umfragen gar nicht stimmte. Viertens: Die Seele der Frau wird Schaden leiden am harten Politikbetrieb. Und fünftens: Sachvorlagen werden den Frauen nicht zugemutet.»

Zudem befürchteten die Gegner einen Linksrutsch. Zu Unrecht, wie Egli sagt – und ein Blick in die Statistik bestätigt. So hat sich etwa der Anteil an Sozialdemokraten zwischen 1963 und 1975 kaum verändert, variierte zwischen 11 und 13 Sitzen. Die Frage bleibt also, was letztlich zum Meinungsumschwung geführt hatte. Auch für Egli ist dies ein Buch mit tausend Siegeln: «Gewisse Dinge brauchen Zeit», sinniert er, «doch für uns war einfach klar: Ziit esch da, Frauestimmrächt Ja.»

Hinweis: Ab 23. Oktober läuft im Historischen Museum Luzern die Ausstellung «Eine Stimme haben: 50 Jahre Frauenstimmrecht Luzern». Bis am 29. August 2021 beleuchtet die Ausstellung 100 Jahre Kampf für mehr Frauenrechte und gibt den Luzerner Pionierinnen und Pionieren eine Stimme.

Frauen feiern 50 Jahre Stimmrecht im Kanton Luzern

So lief die Jubiläumsfeier:

00:00 – Historisches Intermezzo, Teil 1

06:06 – Begrüssung durch Claudia Huser, Vizepräsident Verein 50 Jahre Frauenstimmrecht im Kanton Luzern

17:57 – Eröffnungsrede der höchsten Luzernerin Ylfete Fanaj 29:57 – Historisches Intermezzo, Teil 2

44:30 – Musikalisches Intermezzo mit Swinglisch

01:05:09 – Diskussionsrunde: Zeitzeugen und Zeuginnen berichten. Es diskutieren unter der Leitung von Flurina Valsecchi, Stv. Chefredaktorin Luzerner Zeitung: Michelle Meyer (Co-Präsidentin Junge Grüne Luzern), Prof. Dr. Lucia Lanfranconi (Hochschule Luzern - Soziale Arbeit), Monika Fischer (Grossmütter Revolution) und Brigitte Mürner, erste Regierungsrätin des Kantons Luzern

2:00:04 – Grusswort Reto Wyss, Regierungsrat Kanton Luzern

2:12:28 – Protokoll durch Bühnenpoetin, Autorin und Kabarettistin Patti Basler