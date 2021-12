Stadt Luzern: Kinder- und Jugendsiedlung Utenberg feiert Jubiläum

50 Jahre Utenberg Für die Teenager ist der Utenberg in Luzern ein Stück Heimat und Sprungbrett ins Leben Die Kinder- und Jugendsiedlung Utenberg feiert Jubiläum. Bewohnerin Felicia und Küchenchef Gergely erhielten dort den nötigen Halt fürs Erwachsenwerden. Sandra Monika Ziegler Jetzt kommentieren 11.12.2021, 05.00 Uhr

Blick auf die Siedlung Utenberg im Wesemlin-Dreilinden-Quartier. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 23. November 2021)

Am Anfang war die Autobahn: Wegen der geplanten Zufahrt musste ein neuer Standort gesucht werden. Das Volk stimmte dem Neubau Utenberg zu und so wurde aus dem Kinderheim an der Baselstrasse Luzern die Jugendsiedlung Utenberg. Das war vor 50 Jahren und somit feiert die städtische Kinder- und Jugendsiedlung dieses Jahr Jubiläum. Für Felicia (15) und Gergely (43), die sich beide mit Vorname vorstellen, ist die Jugendsiedlung ein Stück Heimat. Sie sind auch heute im Utenberg. Sie wohnt seit neun Jahren hier. Er wohnte ab August 1993 für fünf Jahre dort und ist heute für das leibliche Wohl der Teenies verantwortlich.

Bewohnerin Felicia und Küchenchef Gergely haben die Balance gefunden. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 23. November 2021)

Auf die Frage, was hat sich geändert, sagt Gergely spontan: «Das Essen ist besser.» Kein Wunder, schliesslich ist er ja der Küchenchef und dem Essen werde heute mehr Beachtung geschenkt, es sei auch mehr Liebe beim Kochen dabei. Auch Felicia schmeckt das Essen: «Ja, das Essen ist sehr gut und hungern muss niemand.» Speziell sind die internationalen Wochen, da werden Leibgerichte der Bewohnerinnen und Bewohner gekocht. Nicht geändert habe sich aber das Klischee, das einem anhänge, wenn man sagt, man wohne im Heim. «Da haben viele das Gefühl, wir sind Schwererziehbare oder Waisen.»

Eigene Familie gab keinen Halt

Das stimme jedoch nicht. Vielen hatte die eigene Familie nicht den nötigen Halt gegeben und stürzten sie in eine Krise. In wenigen Sätzen lässt Felicia Revue passieren: «Mein Vater war Flüchtling und verkaufte Drogen. Meine Mutter wollte sich deshalb scheiden lassen, der Vater drohte, mich bei einer Scheidung ihr wegzunehmen. Da schaltete sich die Kesb ein, ich bin voll froh, hier zu sein.» Heute geht sie am Wochenende zur Mutter, der Vater ist abgetaucht. Doch ihr Blick gehört der Zukunft, sie will in Japan Modedesignerin werden. Sie ist grosser Mangafan, liebt die japanischen Comics, besonders die Romanzen: «Ich möchte ein Austauschjahr in Japan machen – ich hoffe, es klappt.» Noch ist es nicht so weit. Sie macht ihr zehntes Schuljahr, startete ein Praktikum als Detailhandelsfrau in Zürich, das sie jedoch abbrach. Ihr nächstes Ziel ist, eines in der Betreuung zu machen.

Gergely startete seine berufliche Laufbahn ebenfalls im Utenberg. Er war ein Scheidungskind ohne grosse Aufmerksamkeit. In der Oberstufe hängte er mehr in der Stadt oder auf der Ufschötti ab, anstatt zu lernen. Schulisch ging es deshalb rasant bergab. Er erzählt:

«Dank dem Utenberg konnte ich Schule und Beruf meistern. Hier bekam ich den Halt, den ich brauchte.»

Dass er seit 2018 wieder da ist, sei Zufall: «Ich habe das Inserat in der Zeitung gesehen und mich gemeldet. Jetzt koche ich hier, für mich und meine Familie ideal, die Work-Life-Balance stimmt.» Zur Stigmatisierung in seiner Zeit im Utenberg sagt der dreifache Familienvater: «Auf die Frage, wo ich wohne, hatte ich einfach meist geschwiegen und es nur meinen engen Bekannten gesagt.»

Der Film «Das Leben lernen» zum 50-Jahre-Jubiläum der Kinder- und Jugendsiedlung. Quelle: Stadt Luzern

Die Bewohnerinnen und Bewohner leben in Gruppen in einer Wohnung. Felicia: «Es gibt schon auch noch die Idee, wir seien hier alle in einem Zimmer, wie in einem Schlafsaal. Doch wir haben Einzelzimmer, wohnen zusammen und machen auch den Haushalt, jeder hat sein Ämtli.» Am unbeliebtesten sei der Ökodienst, der Kompost stinke.

Die Häuser haben diverse Farben, Gelb, Blau und Grün. Felicia ist im Haus Gelb. Ein Augenschein zeigt: Es ist heimelig, die ersten Kinder sind bereits da, es wird für das Nachtessen vorbereitet. Dieses wurde vorbereitet, kann in der Küche abgeholt und in der Wohnung aufgewärmt werden. Gegessen wird gemeinsam am Tisch, meistens um 18 Uhr. An diesem Abend steht Kartoffelgratin mit Krautstiel und Gruyère überbacken auf dem Menuplan.

Felicia mit einer Betreuerin in der Wohngruppe. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 23. November 2021)

Wer hier wohnt, hat eine grosse Familie. Bis zu zehn Kinder und Jugendliche sind es pro Wohngruppe. Gibt das auch Stress? «Normal», sagt Felicia und fügt an: «Wird es einem zu viel, kann man ins Zimmer oder spazieren gehen. Oder wir diskutieren es aus. Lösen wir es nicht unter uns, können wir die Betreuerin um Hilfe bitten. Wir sind eben eine grosse Familie und jeder hat seinen eigenen Rucksack, da kann es schon mal zu Diskussionen kommen.» Für beide ist klar, der Aufenthalt hat sie gestärkt fürs Leben. Während Gergely sein Ziel erreicht hat, steht Felicia noch am Start. Sie ist zuversichtlich und sagt: «Wir sind kritisch und dankbar, zwei Eigenschaften, die einen weiterbringen.»

