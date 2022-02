Der Luzerner Flugpionier Max Bucher starb vor 50 Jahren

50. Todestag Der Luzerner Flugpionier Max Bucher absolvierte den ersten Nachtflug der Schweiz Vor genau 50 Jahren starb Max Bucher. Er sorgte 1911 für eine Schweizer Premiere. Er stürzte während seiner kurzen Fliegerkarriere viermal ab, wurde aber nie ernsthaft verletzt. Das war wohl auch seinem Flugzeugmodell zu verdanken. Stefan Dähler Jetzt kommentieren 04.02.2022, 05.00 Uhr

Max Bucher mit seinem Flugzeug, einem «Grade»-Eindecker. Bild: PD

Eigentlich war er gelernter Drogist. Doch eines Morgens während eines Italienaufenthalts kam dem 1887 geborenen Stadtluzerner Max Bucher die Idee, aufs Fliegen zu setzen. «Ich hatte vor diesem Morgen noch nie einen Gedanken an die Fliegerei verschwendet. Aber ich wusste: Da war etwas Neues, Revolutionäres im Kommen, ein Fortschritt der Zivilisation. Und seither war ich vom Wunsch besessen, bei den Ersten zu sein, welche diese abenteuerliche Sache ausprobieren.» So wird Bucher in einem Artikel des «Luzerner Tagblatts» aus dem Jahr 1967 anlässlich seines 80. Geburtstags zitiert.

Einige Jahre später, am 4. Februar 1972, starb Max Bucher. Heute ist ihm eine Gedenktafel auf einem Findling bei der Tribschenwiese unterhalb des Richard-Wagner-Museums gewidmet. Als schweizerischer Flugpionier wird er dort bezeichnet.

Nachtflug ohne Licht

Max Bucher. Bild: PD

Berühmt war er vor allem dafür, dass er am 7. Oktober 1911 (in einigen Quellen ist auch vom 14. Oktober die Rede) beim Flugplatz Dübendorf den ersten Nachtflug der Schweiz absolviert hatte. Dieser dauerte 20 Minuten und fand in einer «sternklaren Nacht», aber mit Bodennebel, statt, wie es in einem «Tagblatt»-Artikel aus dem Jahr 1984 heisst. Elektrische Flugplatzbeleuchtung gab es damals noch nicht. Also montierte man am Fahrgestell des Flugzeugs, einem «Grade»-Eindecker, eine Azetylenlampe. Diese sei jedoch gleich nach dem Start erloschen, dennoch verlief der Nachtflug ohne Pannen. Weiter gelang ihm am 15. März 1912 sein erster Flug über eine Stunde, wie es im Buch «Flugpioniere in und über Luzern» heisst.

Max Buchers Flugkarriere war kurz und intensiv. Das Flugbrevet erwarb er im Mai 1911. Seinen letzten Flug absolvierte er rund ein Jahr später, Ende Mai 1912. Zu den Anfängen: Nach dem Entscheid für das Fliegen habe Bucher aus der Zeitung von den neu gegründeten «Grade»-Flugzeugwerken in Bork bei Berlin erfahren, wie es im «Tagblatt»-Artikel von 1967 heisst. Er fuhr im Frühling 1911 mit der Eisenbahn hin und meldete sich zur Fliegerschule an. Beim ersten Flug sei er beinahe mit Bäumen kollidiert, konnte aber noch rechtzeitig abdrehen. Die Maschine wurde beschädigt, er verletzte sich aber nicht.

Das im Mai 1911 erworbene Flugbrevet Max Buchers. Bild: PD

Der Pilot sass unter dem Motor und wurde mit Öl bespritzt

Nach der erfolgreichen Flugprüfung erwarb Bucher einen «Grade»-Eindecker. Es habe sich um ein für die damalige Zeit robustes Flugzeug gehandelt: Dreieck-Fahrgestell mit Zweitaktmotor. Die Flügel seien aus Bambus und Zelttuch konstruiert gewesen. Der Pilot sass unter dem Motor und wurde teils auch mit Öl bespritzt, wie es im Artikel von 1967 heisst. Bucher ging zurück in die Schweiz und wurde von der Fluggesellschaft Dübendorf engagiert für Schauflüge.

Geldmangel und Sorge der Angehörigen führten zum Ende der Fliegerei

Diese Tätigkeit habe jedoch zu wenig eingebracht. Bucher soll um die 20’000 Franken in die Fliegerei investiert, aber nur etwa einen Zehntel davon eingenommen haben. Dies dürfte ein Grund dafür sein, dass er 1912 mit der Fliegerei wieder aufhörte. Ein weiterer Grund sei ein tödlicher Unfall eines anderen Schweizer Piloten gewesen: Ein gewisser Hans Schmid kam in Bern bei einem Schaufliegen ums Leben, wie es in einem «Tagblatt»-Artikel von 1987 heisst. Daraufhin hätten Buchers Angehörige ihn gebeten, das «selbstmörderische Tun» bleiben zu lassen. Bucher selbst sei viermal abgestürzt, aber ohne grössere Verletzungen davongekommen.

Der Motor befand sich beim «Grade»-Eindecker über dem Piloten. Bild: PD

Das könnte auch mit einer speziellen Beschaffenheit des «Grade»-Eindeckers zusammenhängen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Flugzeugen jener Zeit sass der Pilot unterhalb des Rumpfes. Im Fall eines Absturzes, bei dem sich das Flugzeug beim Aufprall meist nach vorne «überschlug», lag danach der Pilot auf den Trümmern, wie Max Buchers Enkel Andreas Bucher ausführt. Bei anderen Flugzeugmodellen, wo der Pilot oberhalb des Rumpfes sass, wurde dieser durch die Trümmer zerdrückt.

Der «Grade»-Eindecker von oben. Bild: PD

Ehrung erfolgte zwölf Jahre nach seinem Tod

Nach seiner Zeit als Pilot lebte Max Bucher zwischenzeitlich für 18 Monate in Brasilien, kehrte aber zu Beginn des Ersten Weltkriegs wieder zurück nach Luzern und arbeitete als Fabrikant feinmechanischer Geräte. Zwölf Jahre nach seinem Tod wurde 1984 die erwähnte Gedenktafel aufgestellt.

Die Einweihung der Gedenktafel am 16. März 1984 mit Max Buchers Sohn Peter Bucher und Neffe Andreas, Initiant Otto Britschgi und Stadtpräsident Matthias Luchsinger (von links). Bild: Stadtarchiv Luzern

Die Würdigung Buchers sei vor allem auf Otto Britschgi, Aviatik-Sammler und Gastwirt in Udligenswil, zurückzuführen, wie die LNN damals schrieb. Britschgi war auch Autor mehrerer in diesem Artikel zitierter Texte. Er habe beim Stadtpräsidium angeregt, einen Kalkfindling dafür zu verwenden, der zuvor in einem Lagerhaus deponiert war. «Dank dem Entgegenkommen des Stadtpräsidenten Matthias Luchsinger und einem ‹Initiativkomitee pro Gedenkstein Max Bucher›, dem fünf namhafte Vertreter der Militär- und Zivilaviatik angehörten, konnte die Anregung Britschgis schon bald in die Tat umgesetzt werden», heisst es im LNN-Artikel.

