500 Räbenlichter leuchten in Beromünster Auf den Fenstersimsen der Häuser im Flecken in Beromünster und um die reformierte Kirche Gunzwil leuchteten gestern und heute rund 500 Räbenlichter. Die Aktion wurde von zwei Beromünsterinnen lanciert. Pascal Linder 12.11.2020, 20.55 Uhr

Der traditionelle Räbenlichter-Umzug in Beromünster konnte coronabedingt heuer nicht stattfinden. Stattdessen leuchteten gestern und heute rund 500 Räbenlichter im Flecken. Die Aktion wurde von Denise Häfliger und Johanna Hodel lanciert. Die beiden Beromünsterinnen stellten mit Unterstützung des Ortsmarketings, der Pfarrei St.Stephan und der reformierten Kirchgemeinde Gunzwil 500 Räben - und LED-Kerzen gratis zur Verfügung. Die Räben wurden am vergangenen Samstag an die Bevölkerung verteilt, damit diese die Räbenlichter schnitzen konnten.