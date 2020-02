53-jähriger Velofahrer bei Unfall in Sursee verletzt Ein Velofahrer kollidierte in Sursee frontal mit einem Auto. Er erlitt diverse Verletzungen. 18.02.2020, 10.06 Uhr

(fmü) Der Unfall ereignete sich am Montag, 17. Februar, um 18.30 Uhr bei der Kreuzung Zeughausstrasse - Buchenstrasse. Ein 33-jähriger Autofahrer fuhr frontal in einen entgegenkommenden Velofahrer. Dieser wurde gegen die Windschutzscheibe vom Auto geschleudert und erlitt diverse Verletzungen, wie die Luzerner Staatsanwaltschaft in einer Mitteilung schreibt. Der 53-Jährige wurde vom Rettungsdienst 144 ins Spital gebracht. Der Unfallhergang wird von der Luzerner Polizei abgeklärt.