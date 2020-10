Der Luzerner Stadtrat lehnt ein

Moratorium für neue 5G-Antennen ab Eine Sistierung der Baugesuche sei rechtlich nicht haltbar, findet die Stadtregierung. Stefan Dähler 15.10.2020, 10.32 Uhr

Eine 5G-Antenne, hier auf dem Dach der Uni Luzern.

Bild: Nadia Schärli (Luzern, 27. Januar 2020)

Adaptive 5G-Antennen können in der Stadt Luzern weiterhin gebaut werden. Der Stadtrat lehnt drei 5G-kritische Petitionen ab, wie er am Donnerstag mitteilt. Zwei forderten, grundsätzlich keine adaptiven 5G-Antennen mehr zu bewilligen. In der dritten ging es darum, die Baubewilligungsverfahren zu sistieren, bis eine Vollzugsempfehlung des Bundes vorliegt. Ein Moratorium für adaptive 5G-Antennen kennen bereits mehrere Gemeinden im Kanton, etwa Kriens, Emmen, Meggen oder Dierikon.