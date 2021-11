In Emmenbrücke engagieren sich Schüler für Bedürftige

«6020 Hilft» In Emmenbrücke engagieren sich Schülerinnen und Schüler für Bedürftige Das Emmer Oberstufenprojekt «6020 Hilft» startet am 24. November. Dabei führen die Klassen mit Hilfe von Spenden einen Gratis-Laden für Bedürftige. Kathrin Brunner Artho Jetzt kommentieren 23.11.2021, 12.00 Uhr

Auf dem Gelände der Zwischennutzung NF49 am Seetalplatz in Emmenbrücke stehen seit kurzem zwei neue Container. Sie gehören dem Projekt «6020 Hilft», das von Oberstufenschülerinnen und -schülern des Schulhauses Erlen ins Leben gerufen wurde und am 24. November startet. Das Projekt besteht darin, ein Gratis-Geschäft für Bedürftige zu führen.

Die Klasse von Alexander Haas führt das Gratis-Geschäft auf der Zwischennutzung NF49. Bild: Pius Amrein (Emmen, 16. November 2021)



Die Grundidee ist, dass Spenden in Form von Kleidern, Esswaren, Kinder- oder Pflegeprodukten abgegeben werden können und diese an bedürftige Menschen verteilt werden. Der Gratis-Laden soll von den Schülern oder von Freiwilligen geführt werden. Ins Leben gerufen wurde das Projekt von Lehrer Alexander Haas und seiner Vorgängerklasse. Sie haben alles Wichtige für den Projektstart in die Wege geleitet.

Schülerinnen und Schüler sortieren die gespendeten Produkte. Bild: Pius Amrein (Emmen, 16. November 2021)



Dank dem NF49 konnte es losgehen

Immer wieder üben Lernende beispielsweise im Schulfach Lebenskunde gemeinnützige Tätigkeiten aus. Viele Lehrpersonen der Gemeinde Emmen arbeiten erfolgreich mit Lernumgebungen und ausserschulischen Lernorten. Bereits vor der Pandemie besuchten Emmer Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit ihren Lehrpersonen etwa Altersheime und Kindergärten. Oder sie halfen in Einkaufsläden beim Einpacken.

Als mit der Pandemie auch Einschränkungen kamen, konnte die Abschlussklasse 3k nicht mit solchen Projekten weiterfahren. Schnell suchte sie nach einem anderen Projekt, mit dem sie der Gesellschaft dienen konnte. Anfänglich wurde über Bibliotheken in Telefonzellen oder öffentliche Kühlschränke diskutiert, jedoch konnte kein passender Standort gefunden werden. Als die Betreiber des NF49 der damaligen Abschlussklasse 3k einen Platz auf ihrem Areal zur Verfügung stellten, kam die Idee für das Gratis-Geschäft unter dem Projektnamen «6020 Hilft».

Kostenloser Strom und unterstützt durch lokale Firmen

Nachdem der Standort gesichert war, organisierten die Schülerinnen und Schüler die Lieferung der Container und fragten Firmen für Sponsoring an, die sich auch unterstützend zeigten. Lokale Firmen wie Emma's Bäckerei, Moos Bäckerei, Schweizertafel Rothenburg und Heidi Chocolaterie Suisse erklärten sich bereit, dem Projekt Produkte beizusteuern. Verkabelt wurden die Container kostenfrei von der Niederberger Elektro AG.

Während die Schülerinnen und Schüler sich um die Zusammenarbeit mit dem Unternehmer kümmerten, trug Alexander Haas das Projekt über die Schul- und Geschäftsleitung an den Gemeinderat. In den Sommerferien 2021 erhielt «6020 Hilft» von allen Instanzen grünes Licht. «Schade ist halt nur, dass die Vorgängerklasse, die diesen Frühling das Projekt angerissen hat, es nicht durchführen kann», sagt Haas. Umsetzen dürfen es nun die Nachfolgerklasse und andere Klassen, die freiwillig mithelfen.

Die Möbel und Regale wurden von diversen Einrichtungshäusern gesponsert. Bild: Pius Amrein (Emmen, 16. November 2021)



Die Schüler helfen beim Aufbau

Ein Projekt auszuführen, das sie nicht gestartet haben, stört die Schülerinnen und Schüler der Klasse 1k nicht. Während eine Hälfte Flyer verteilt, macht sich die andere daran, die ersten Einrichtungsgegenstände in den Containern aufzubauen.

Schüler Marco Moser. Die Klasse seiner Schwester hat das Projekt initiiert. Bild: Kathrin Brunner (Emmenbrücke, 9. November 2021)

«Meine Schwester hat dieses Jahr ihren Abschluss gemacht und gemeinsam mit Herrn Haas das Projekt angefangen», sagt Marco Moser. «Das macht mir nichts aus. Es macht ja Spass», fügt er hinzu, während er einen Dübel für das gespendete Ikea-Regal sucht.

Auch in der Freizeit wollen Rodrigo (links) und Bertan helfen – sofern es sich nicht mit dem Gamen überschneidet. Bild: Kathrin Brunner (Emmenbrücke, 9. November 2021)

Den Kleiderständer bauen Bertan Ibraimi und Rodrigo Correia Ferreira auf. Die beiden 13-Jährigen befinden sich im zweiten Container und stecken die Stangen zusammen. Auch ihnen gefällt die Arbeit am Projekt. «Ich finde es sehr cool, weil es etwas anderes ist», sagt Bertan. Eine gute Sache finden es beide und Rodrigo fügt hinzu: «So können alle genug zu essen haben.»

Auch die Eltern unterstützen das Projekt

Im Verlaufe des Nachmittags rollt ein kleiner Van auf den Kiesplatz und hält vor den Containern. Darin sitzt Philipp Burkard, Vater einer Schülerin. Er spendet ein Möbelstück, das nach dem privaten Umzug keinen Platz mehr gefunden hat. Er hilft den Schülern das Möbelstück in den Container zu transportieren und sagt:

«Ich finde das Projekt ‹6020 Hilft› sehr interessant und spannend. Zu meiner Schulzeit hatten wir keine solche Projekte.»

Schülerinnen räumen die Produkte in den Container für Lebensmittel. Bild: Pius Amrein (Emmen, 16. November 2021)



Jede Spende hilft

Wie die Familie Burkard beweist, können auch Privatpersonen das Projekt unterstützen. Sei es in Form von Spenden oder als Helfer. «Wir sind auf die Hilfe von Privatpersonen angewiesen, denn ohne diese Spenden kann das Projekt nicht funktionieren», sagt Alexander Haas abschliessend.

Weitere Infos: www.6020hilft.ch